كورەيالىق كومپانيالار قازاقستانداعى جوبالارعا ينۆەستور رەتىندە تارتىلماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا ەنەرگەتيكاداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتىپ جاتىر.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىندە ستراتەگيالىق ەنەرگەتيكالىق سەرىكتەستىكتىڭ كەلەشەگىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەلگەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلەتتى دەلەگاتسياسىمەن ءبىرقاتار جۇمىس كەزدەسۋلەرى ءوتتى.
ساپار اياسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى دەلەگاتسياسىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. تاراپتار مەملەكەتتەر اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جانە تەحنولوگيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا ەكىجاقتى مۇددەلىلىكتى راستادى. سالالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ پراكتيكالىق ماسەلەلەرى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا ساۋدا، ونەركاسىپ جانە رەسۋرستار ءمينيسترى كيم چون كۆانمەن وتكەن كەڭەيتىلگەن كەزدەسۋدە تالقىلاندى. ۆەدومستۆو باسشىلارى وتىن-ەنەرگەتيكا كەشەنىندەگى بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ باعىتتارىن ەگجەي-تەگجەيلى قاراستىردى.
كۇن تارتىبىندە مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. قازاقستان تاراپى كورەيا ۇلتتىق مۇناي كورپوراتسياسىنىڭ (KNOC) ەل نارىعىنداعى تابىستى ءارى كوپجىلدىق تاجىريبەسىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستاندىق شيكى مۇنايدى وڭتۇستىك كورەياعا تۇراقتى ءارى ءوزارا ءتيىمدى جەتكىزۋ ماسەلەسى بويىنشا ورتاق ۇستانىمعا كەلدى.
ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى دا نەگىزگى تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى بولدى. بۇل سالاداعى باستى سەرىكتەس - Doosan Enerbility كورپوراتسياسى. كومپانيا اتىراۋ وبلىسىندا قۋاتى 310 مۆت بولاتىن «قاراباتان» بۋ-گاز قوندىرعىسىن ءساتتى ىسكە اسىرعان. قازىرگى ۋاقىتتا تۇركىستان وبلىسىندا قۋاتى 1000 مۆت بولاتىن ءىرى جوبانىڭ باس مەردىگەرى بولىپ جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسىندا وڭتۇستىككورەيالىق كومپانيالارعا قازاقستانداعى جاڭا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارعا تەك مەردىگەر رەتىندە ەمەس، تولىققاندى بىرلەسكەن ينۆەستور رەتىندە قاتىسۋ ۇسىنىلدى.
ەكى ەلدىڭ وكىلدەرى الداعى ۋاقىتتا دا وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋعا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق ەنەرگەتيكالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا نيەت ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا ءار ينۆەستورعا جەكە پروكۋرور تاعايىندالىپ، اكىمشىلىك توسقاۋىلدار جويىلادى.