كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا قاتىستى باقىلاۋ كۇشەيمەك
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا كوشى-قونىنا باقىلاۋدى كۇشەيتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كوشى-قون كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر جانە سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرىمەن جۇمىس كەزدەسۋىن وتكىزدى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىبى زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ءىس- قيمىل ماسەلەلەرى مەن قازاقستاندىق ازاماتتاردىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا زاڭدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ بولدى.
- كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا كورەيا رەسپۋبليكاسىنا زاڭسىز كوشى-قوننىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق جاقىن ارادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىندە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ بولۋىن، ونىڭ ىشىندە زاڭسىز كوشى- قون جانە زاڭسىز ەڭبەك قىزمەتىن انىقتاۋ فاكتىلەرىن قاداعالايتىن پوليتسيا اتتاشەسى تاعايىندالاتىندىعى تۋرالى ماسەلەلەر تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى بۇل ماسەلەنى تۇراقتى باقىلاۋعا الدى. انىقتالعان بارلىق زاڭ بۇزۋ دەر كەزىندە تىركەلىپ، ءارى قاراي قاراستىرۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جانە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنا جولداناتىن بولادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىقتار قاشان وڭتۇستىك كورەيادا زاڭدى جۇمىس ىستەي الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.