كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالاردى وقۋلىقپەن قامتۋعا 879 ميلليون تەڭگە بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالاردى وقۋلىقپەن قامتۋعا 879 ميلليون تەڭگە بولىنەدى. بۇل تۋرالى بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- 2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالاردى ءادىسنامالىق قامتاماسىز ەتۋگە 879 ميلليون تەڭگە (2026 ج. - 284 ميلليون، 2027 ج. - 305 ميلليون، 2028 ج. - 288 ميلليون) . قاراستىرىلعان. قازىرگى تاڭدا 34 وقۋلىق (16 - برايل، 18 - ۇلكەيتىلگەن) بەكىتۋ ساتىسىندا، 39 وقۋلىق (17 - برايل، 22 - ۇلكەيتىلگەن) ساراپتامادا، ال 36 وقۋلىق (18 - برايل، 18 - ۇلكەيتىلگەن) ازىرلەنۋ ۇستىندە. 2027- 2029 -جىلدارى بۇل باعىتقا 1 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالار ءۇشىن 109 وقۋلىق (56 - برايل، 53 - ۇلكەيتىلگەن) ازىرلەۋ جوسپارلانعان. وقۋلىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. وسىلايشا، وقۋلىقتار مەن وقۋ-ادىستەمەلىك كەشەندەردى ازىرلەۋ جۇمىستارى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا جانە ارنايى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن جابدىقتارمەن، جيھازبەن، سونداي-اق وقۋ قۇرالدارىمەن جانە ديداكتيكالىق ماتەريالدارمەن قامتاماسىز ەتۋ تالاپتارى بەكىتىلگەن. 2025 -جىلى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار 193 ارنايى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن (1 ميلليارد تەڭگە - جابدىقتار مەن جيھاز، 2,6 ميلليارد تەڭگە - جوندەۋ جۇمىستارى) 3 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا جاڭارتتى.
- 2026 -جىلى بۇل باعىتقا 7,8 ميلليارد تەڭگە (1 ميلليارد تەڭگە - جابدىقتار مەن جيھاز، 6,8 ميلليارد تەڭگە - جوندەۋ جانە قۇرىلىس) قاراستىرىلىپ وتىر. 2026 -جىلعى ساۋىردەگى ۇكىمەت وتىرىسىندا وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، 2026 -جىلعى 1-قىركۇيەككە دەيىن ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدىڭ جاڭا مودەلىن ەنگىزۋ، وقۋ- ادىستەمەلىك قامتاماسىز ەتۋ جانە ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى كۇشەيتۋ جونىندە تاپسىرمالار بەرىلدى. جالپى وقۋ-ادىستەمەلىك قامتاماسىز ەتۋ مەن ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى نىعايتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.