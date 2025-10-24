ەكونوميكامىز 2019 -جىلدان بەرى 16 پايىز ءوستى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ايتتى.
- ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ جولىندا باسقا دا ناقتى شارالار قولعا الىندى. ازاماتتارىمىز مەملەكەتتىك ماڭىزى بار شەشىمدەر قابىلداۋعا بەلسەندى تۇردە ارالاسا باستادى.
اۋىل، اۋدان جانە وبلىستىق ماڭىزى بار قالا اكىمدەرى تىكەلەي سايلاناتىن بولدى. اۋىل اكىمدەرىنىڭ بارلىعى، ال اۋدان اكىمدەرىنىڭ 25 پايىزى جاڭاردى. وسىلايشا، بيلىك جۇيەسى ايتارلىقتاي وزگەردى.
ەلىمىزدە «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» قاعيداتى ورنىعا ءتۇستى. اشىعىن ايتساق، وسى ايماقتاعى بيلىك جۇيەسىندە مۇنداي اۋقىمدى وزگەرىس ەشقاشان بولماعان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى جەتى جىلدا سىرتقى ساۋدا اينالىمى 83 پايىزعا ارتىپ، بۇگىندە 142 ميلليارد دوللار بولعانىن ايتتى.
- ءبىز ءبىر ەل بولىپ ساياسي رەفورمانى تابىستى ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز، سونىڭ ناتيجەسى رەتىندە قوعامدا تۇبەگەيلى جاڭعىرۋ ۇدەرىسى باستالدى. رەفورمالارىمىزدى جۇزەگە اسىرۋعا بارشا ادامزات ءۇشىن اسا قيىن، كۇردەلى كەزەڭدە كىرىستىك.
پاندەميا، الپاۋىت ەلدەردىڭ سانكتسيالىق تەكەتىرەسى، قالىپتاسقان ساۋدا جولدارىنىڭ بۇزىلۋى، ءتۇرلى قاقتىعىستار مەن سوعىستار الەم ەلدەرىنىڭ دامۋىنا وراسان زور شىعىن كەلتىردى. بۇل جاعدايلار قازاقستانعا دا سالقىنىن تيگىزدى. دەگەنمەن ءبىز قاجەتتى شارالاردى دەر كەزىندە قابىلدادىق. ەكونوميكامىزدىڭ الەۋەتىن ساقتاي وتىرىپ، ونى تىڭ سەرپىنمەن دامىتا تۇستىك.
2019 -جىلدان بەرى ەكونوميكامىز 16 پايىزعا ءوستى، بيىل وسى كورسەتكىش شامامەن 137 تريلليون تەڭگە، ياعني 291 ميلليارد دوللار بولادى دەپ كۇتىلۋدە، بۇدان دا اسۋى مۇمكىن. بۇل قازاقستاننىڭ ءبىزدىڭ ايماقتاعى ەڭ ۇلكەن ەكونوميكا ەكەنىن كورسەتەدى. جان باسىنا شاققاندا ىشكى جالپى ءونىم 47 پايىزعا ارتىپ، 14400 دوللارعا جەتتى. بۇل - تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى ەلدەرى اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتىڭ ءبىرى.
قازاقستاننىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆىنىڭ كولەمى 58 ميلليارد دوللارعا جەتتى. جەتى جىلدا سىرتقى ساۋدا اينالىمى 83 پايىزعا ارتىپ، بۇگىندە 142 ميلليارد دوللار بولدى، - دەدى ول.