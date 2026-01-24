كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا كەلىپ تۇسكەن بارلىق ۇسىنىس تەرەڭ كوزقاراسپەن قارالادى - ءۇنزيلا شاپاق
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن جاڭارتۋ - بۇل تەك رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس. بۇل تۋرالى استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ءۇنزيلا شاپاق ءمالىم ەتتى.
- ەڭ باستىسى - ءبىر ماقسات، ءبىر مۇرات جولىندا ۇيىسقان حالقىمىزدىڭ بىرلىگى مەن باياندى بولاشاعى. وسى اسىل قۇندىلىقتاردى ارقاۋ ەتە وتىرىپ، بۇگىنگى وتىرىستا مەن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى تەرەڭدەتۋ اياسىندا كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن جاڭعىرتۋ، ونىڭ مازمۇنىن زامان تالابىنا ساي قايتا وزەكتەندىرۋ ماسەلەسىنە توقتالماقپىن. كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن جاڭارتۋ - بۇل تەك رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس. بۇل - ۇلتتىق مەملەكەتتىلىكتى نىعايتاتىن، ەلدىڭ يدەيالىق باعدارىن ايقىندايتىن ماڭىزدى قادام. مەملەكەت باسشىسى دا پرەامبۋلادا ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى نەگىزگە الۋ قاجەتتىلىگىن ناقتى اتاپ ءوتتى، - دەدى ءۇنزيلا شاپاق.
وسى ورايدا ول قازاق دالاسىنان باستاۋ الاتىن وركەنيەت پەن مەملەكەتتىلىك ءداستۇرىنىڭ ساباقتاستىعىن ايقىن كورسەتۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا كەلىپ تۇسكەن بارلىق ۇسىنىسقا ءۇستىرت ەمەس، بايىپپەن ءارى تەرەڭ كوزقاراسپەن قاراۋ - ورتاق مىندەتىمىز. وزدەڭىزگە ءمالىم، بۇعان دەيىن قۇرىلعان پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى ءوز ميسسياسىن ابىرويمەن اياقتادى. سول كەزەڭدە جۇمىس توبىنا تۇسكەن ۇسىناستىردىڭ ىشىندە كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىنا قاتىستى سالماقتى دا، ساليقالى وي-پىكىرلەر از بولعان جوق، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.