كونستيتۋتسيادا ازاماتتاردىڭ سيفرلىق ورتاداعى قۇقىقتارى قورعالادى - ەركەجان كۇنتۋعان قىزى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋىن كۇشەيتەدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 9-وتىرىسىندا «جىبەك جولى» تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان قىزى ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيادا ادام كاپيتالىن، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋ مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى ەكەنى كورسەتىلگەن. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ءبىلىم مەن زياتكەرلىك ەلدىڭ باستى قۇندىلىعى رەتىندە رەسمي تۇردە بەكىتىلمەك. جاستار ءۇشىن بۇل - ءبىلىم الۋعا، عىلىممەن اينالىسۋعا جانە جان- جاقتى دامۋعا مۇمكىندىك، ال قوعام ءۇشىن - تەك تابيعي رەسۋرستارعا عانا ەمەس، اقىل مەن تالانتقا نەگىزدەلگەن ەكونوميكاعا قادام، - دەدى ول.
سونداي-اق تەلەارنا باسشىسى ازاماتتاردىڭ تسيفرلىق ورتاداعى قۇقىقتارىن قورعاۋ، ياعني كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە ينتەرنەت پەن ۆيرتۋالدى ومىرگە قاتىستى قاعيدالار بەكىتىلىپ وتىرعانىنا نازار اۋدارتتى.
- بۇل جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ، جەلىدەگى قاۋىپسىزدىك جانە ءتىپتى ءوز پىكىرىن ەركىن ءبىلدىرۋ ناقتى قۇقىقتىق نەگىزگە يە بولادى دەگەن ءسوز. ەلدىڭ تسيفرلىق كەڭىستىگى بەي-بەرەكەتتىك ەمەس، ەرەجەگە نەگىزدەلە الادى. بۇل ارينە، جۋرناليستەر، بلوگەرلەر جانە جالپى ونلاين بيزنەس ءۇشىن ماڭىزدى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋىن دا كۇشەيتەدى. ادىلدىك قاعيداتتارى، كىناسىزدىك پرەزۋمپتسياسى نورمالارى بەكىتىلەدى. بۇل دەگەنىمىز، ادام قۇقىقىعىنىڭ جان- جاقتى ناقتى قورعالعانى تۋرالى، - دەدى ەركەجان كۇنتۋعان قىزى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform اگەنتتىگىنىڭ قازاق جانە ورىس تىلىندەگى Telegram ارناسى وسى وتىرىستان ءماتىن ترانسلياتسياسىن بەرىپ جاتىر.