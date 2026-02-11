كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا 10 مىڭنان استام ءوتىنىش ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق كوميسسياعا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا 10 مىڭنان استام ءوتىنىش ءتۇستى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
- بۇگىنگە دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ اتىنا 10 مىڭنان استام ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەنىن حابارلاعىم كەلەدى. بۇل - كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ، ازاماتتاردىڭ، ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ، بيزنەس قۇرىلىمدارىنىڭ جانە وزگە دە مۇددەلى تاراپتاردىڭ ۇسىنىستارى، - دەدى وتىرىستى اشقان كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بارلىق كەلىپ تۇسكەن ماتەريالدار جۇيەلەنىپ، تاقىرىپتىق باعىتتار بويىنشا توپتاستىرىلدى.
- ءاربىر باعىت بويىنشا قۇقىقتىق جانە مازمۇندىق تالداۋ جۇرگىزىلدى. ۇسىنىستار ولاردىڭ نەگىزدىلىگى جانە ىسكە اسىرىلۋ مۇمكىندىگى تۇرعىسىنان باعالانۋدا. مۇنداي بەلسەندىلىك قوعامنىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى قاتىسىن ايقىن كورسەتەدى جانە جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋدىڭ شىنايى اشىق ءارى مازمۇندى سيپات العانىن دالەلدەيدى، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتتا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ XII وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.