كونگرەسس دەپۋتاتتارى ترامپتىڭ كاناداعا سالعان تاريفتەرىن الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق پارتيادان التى زاڭ شىعارۋشى وكىلدەر پالاتاسىنداعى دەموكراتتارعا قوسىلىپ، پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ كانادالىق تاۋارلارعا سالعان تاريفتەرىن الىپ تاستاۋ ءۇشىن داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
زاڭ جوباسى 219 عا قارسى 211 داۋىسپەن قابىلداندى. تەك ءبىر عانا دەموكرات، وكىلدەر پالاتاسىنىڭ مەن شتاتىنان وكىلى دجارەد گولدەن قارسى داۋىس بەردى.
زاڭ جوباسى ەندى سەناتتىڭ قاراۋىنا جىبەرىلەدى. سارسەنبىدە ترامپ تاريف ساياساتىنا قارسى شىققان بارلىق رەسپۋبليكاشىلارعا ساياسي جازا قولدانىلاتىنىن ايتىپ قورقىتتى.
- وكىلدەر پالاتاسىندا نەمەسە سەناتتا تاريفتەرگە قارسى داۋىس بەرگەن كەز كەلگەن رەسپۋبليكاشىل سايلاۋدا، سونىڭ ىشىندە پرايمەريزدە قاتتى زارداپ شەگەدى، - دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
وكىلدەر پالاتاسىندا قارارعا داۋىس بەرگەن رەسپۋبليكاشىلار قاتارىندا كەنتۋككيدەن توماس مەسسي، كاليفورنيادان كيەۆين كايلي، نەبراسكادان دون بەكون، ۆاشينگتوننان دەن نيۋحاۋس، كولورادودان دجەفف حەرد جانە پەنسيلۆانيادان برايان فيتسپاتريك بولدى.
بۇعان دەيىن ترامپ وتتاۆاعا امەريكالىق ۇشاقتاردى سەرتيفيكاتتاۋدان باس تارتقانى ءۇشىن جاۋاپ رەتىندە بارلىق كانادالىق ۇشاققا 50 پايىز باج سالۋمەن قورقىتقانىن جازدىق.