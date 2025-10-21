كومپانيا كورپوراتيۆتىك وقۋ ورتالىعىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ KIA كومپانياسى الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك اياسىندا ادام كاپيتالىن دامىتۋعا بەلسەندى تۇردە ينۆەستيتسيا سالىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- الەمدىك اۆتوالپاۋىت ەلىمىزدەگى زاۋىتتى ىسكە قوسپاي تۇرىپ، قازاقستان جانە كورەيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن، كوللەدجدەرىمەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويا باستادى. بۇدان بولەك، بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن كومپانيا كورپوراتيۆتىك وقۋ ورتالىعىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىر. KIA وسى ارقىلى قىزمەتكەرلەرگە قامقورلىق - ۇيىم مادەنيەتىنىڭ ماڭىزدى بولشەگى ەكەنىن كورسەتەدى. بۇل شىنايى قۇرمەت پەن نيەتتەستىك ورتاسىن قالىپتاستىرادى. جۇمىسشى ماماندارعا ءدال وسىنداي قارىم- قاتىناس قوعامدا ەڭبەكقورلىق پەن الەۋمەتتىك ادىلدىك قۇندىلىقتارىنىڭ ورنىعۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى. زاۋىتتا ءوندىرىس لوكاليزاتسياسىنا ەكپىن قويىلىپ وتىر. بۇل شىعارىلاتىن ونىمدەگى قازاقستاندىق ۇلەستى ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ساراپشىلاردىڭ ەسەبىنشە، اۆتوزاۋىتتاعى ءاربىر جۇمىس ورنى لوگيستيكا، سەرۆيس، ينفراقۇرىلىم سالالارىندا جاناما تۇردە بەس-التى ادامدى جۇمىسپەن قامتۋعا ىقپال ەتەدى. بۇل - جاي عانا ءوندىرىس جەلىسىنىڭ كەڭەيۋى ەمەس، تولىق ونەركاسىپ كلاستەرىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن جاسالعان زور قادام. مۇنداي جۇيەدە شاعىن جانە ورتا بيزنەس تۇراقتى دامۋعا مۇمكىندىك الادى. ءوندىرىستى ۇيىمداستىرۋدىڭ وسىنداي كەشەندى ءتاسىلى قوستاناي وبلىسىنىڭ عانا ەمەس، تۇتاس ەلىمىزدىڭ يندۋستريالىق الەۋەتىن كۇشەيتەدى. KIA زاۋىتى قازاقستاندىق اۆتوونەركاسىپتىڭ وركەندەۋىنە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن. جاڭا كاسىپورىننىڭ جۇمىسى وتاندىق اۆتوپاركتىڭ جاڭارۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى. ول قالالار مەن كۇرە جولدارداعى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە وڭ اسەر ەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىڭ ماشينا جاساۋ سالاسىنا باسا ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى.
- بىلتىر وسى سالاعا 290 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل - الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى جارىم ەسە كوپ. وسى ءۇردىس بيىل دا جالعاسۋدا. جىل باسىنان بەرى وسى سالاعا 178 ميلليارد تەڭگە قاراجات سالىندى. ينۆەستورلار قازاقستانعا زور قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. اۋقىمدى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بۇل باعىتتا ءبىرقاتار تابىسقا قول جەتكىزدىك. وتكەن جىلى ەلىمىزدە 145 مىڭنان استام كولىك شىعارىلدى. استانا، الماتى، سەمەي، ورال، كوكشەتاۋ، قوستاناي جانە ساران قالالارىندا اۆتوكولىك وندىرىسىنە قاتىستى كاسىپورىندار جۇمىس ىستەپ تۇر. ون مىڭنان استام ازاماتىمىز وسى سالادا ەڭبەك ەتەدى. ونىڭ جارتىسىنا جۋىعى - جاستار. ال قوستانايداعى زاۋىتتا ءبىر جارىم مىڭ ادام جۇمىس ىستەيتىن بولادى. جۇمىسشىلار جاڭا داعدىلاردى يگەرىپ، بىلىكتى مامان رەتىندە قالىپتاسادى. الداعى ۋاقىتتا كاسىپورىن ينجەنەرلەردىڭ ناعىز شەبەرحاناسى بولادى دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.