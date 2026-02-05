كولىكتى ءتيىمدى باعامەن قالاي الۋعا بولادى؟ ساراپشى كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - ماماندار دايىن قارجىڭىز بولسا دا كولىكتى قولما-قول اقشاعا ساتىپ الماۋعا كەڭەس بەرەدى. ءبىر قاراعاندا، قارىزسىز ءومىر سۇرگەنگە نە جەتسىن دەۋىڭىز مۇمكىن.
ءبىراق ساراپشىلار كولىكتى نەسيەگە الۋ تيىمدىرەك دەگەن پىكىردە، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
مىسالى، قارجى كەڭەسشىسى اننا كيم وتىمدىلىكتىڭ نە ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن قاراپايىم ماتەماتيكامەن تۇسىندىرۋگە تىرىستى.
ارينە، كوپشىلىك ءۇشىن اۆتوكولىكتى قارىزسىز، بىردەن قولما-قول اقشاعا ساتىپ الۋ - جۇيكە تىنىشتىعىنىڭ بەلگىسى. «ەشكىمگە قارىز ەمەسپىن» دەگەن سەزىم كوڭىلگە مەدەۋ. الايدا قارجى كەڭەسشىسى اننا كيمنىڭ ايتۋىنشا، سىرتتاي قاۋىپسىز كورىنەتىن بۇل شەشىم ۇزاق مەرزىمدە ەلەۋلى قارجىلىق شىعىنعا الىپ كەلۋى مۇمكىن.
اۆتوكولىكتى قولما-قول اقشاعا قارجىلىق قۋاتتىڭ كورسەتكىشى ەمەس. قايتا اقشاسى بار ادامدار كوبىنە نەسيەنى تاڭدايدى. ەندەشە نەگە ولاي ەكەنىن ءتۇسىندىرىپ كورەيىن، - دەيدى ساراپشى.
وتىمدىلىك دەگەنىمىز نە؟
اۆتوكولىكتى تولىقتاي قولما-قول اقشاعا ساتىپ العان ساتتە، ءسىز ءىرى سومانى ءبىر ساتتە اينالىمنان شىعاراسىز. ياعني اقشاڭىز ءوز جۇمىسىن توقتاتىپ، قۇنى جىل سايىن تومەندەيتىن اكتيۆكە اينالادى. بۇل دەگەنىمىز - وتىمدىلىكتىڭ جوعالۋى دەگەن ءسوز.
وتىمدىلىكتىڭ ازايۋىنا اكەلەتىن نەگىزگى سەبەپتەر:
كاپيتالدى «قاتىرىپ قويۋ». ماسەلەن، 10 ميلليون تەڭگە ءبىر ساتتە مەتالعا اينالىپ شىعا كەلەدى. ءبىراق ول كولىك ۋاقىت وتكەن سايىن ارزانداي بەرەدى ءارى كۇتىمگە قوسىمشا شىعىن تالاپ ەتەدى.
مۇمكىندىكتى جىبەرىپ الۋ. بۇل اقشانى دەپوزيتكە، ينۆەستيتسياعا نەمەسە بيزنەسكە سالساڭىز، ول تابىس اكەلەر ەدى. ال اۆتوكولىك تابىس تاپپايدى.
قارجىلىق يكەمدىلىكتىڭ تومەندەۋى. قولما-قول اقشا بولماعان سوڭ، كۇتپەگەن جاعدايعا جەدەل ارەكەت ەتۋ قيىندايدى.
ءبىرجولعى اۋىر سالماق. ۇلكەن سومانى بىردەن تولەۋ جەكە بيۋجەتكە اۋىر سوققى بولۋى مۇمكىن. ال نەسيە نەمەسە ءبولىپ تولەۋ قارجىنى ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اننا كيمنىڭ ايتۋىنشا، كاپيتالدى باسقارۋ تۇرعىسىنان قاراعاندا، اقشانى كوپ مولشەردە شىعىنعا جۇمساۋ - ەڭ ءتيىمسىز شەشىمدەردىڭ ءبىرى.
وتىمدىلىك قاقپانعا اينالا ما؟
ادەتتە ادامدار بىردەن اۆتوكولىكتىڭ سوماسىن تولىق تولەپ الۋعا تىرىسادى. سەبەبى پسيحولوگيالىق تۇرعىدا «جابىلعان ماسەلە» تىنىشتىق سىيلايدى. ءبىراق قارجى لوگيكاسى مۇلدە باسقا نارسەنى مەڭزەيدى.
كەش - جاي عانا اقشا ەمەس، ول ەڭ الدىمەن ەركىندىك. قولما-قول تولەگەن ساتتە ءسىز يكەمدىلىكتەن جانە بولاشاق تابىستان ايىرىلىپ قالاسىز. كاپيتالىڭىز جىل سايىن قۇنسىزداناتىن اكتيۆكە بايلانىپ قالادى، - دەيدى ساراپشى.
اننا كيم ونىڭ ورنىنا اقشانى جۇمىس ىستەتەتىن سەناري ۇسىنادى.
پايدا ماتەماتيكاسى: كاپيتالىڭىز كولىكتى ءوزى-اق «تولەپ بەرەدى»
2026-جىلعى قازاقستان نارىعىنا ساي ناقتى مىسالعا نازار اۋدارايىق.
باستاپقى دەرەكتەر:
اۆتوكولىك قۇنى: 10000000 تەڭگە
العاشقى جارنا (%20): 2000000 تەڭگە
كرەديت سوماسى: 8000000 تەڭگە
پايىزدىق مولشەرلەمە: جىلىنا %4 (جەڭىلدەتىلگەن باعدارلامالار ارقىلى)
مەرزىمى: 7 جىل
اي سايىنعى تولەم: شامامەن 110000 تەڭگە
ەندى ەڭ ماڭىزدىسى، ءسىز بانككە بىردەن 8 ميلليوندى بەرمەيسىز. ونىڭ ورنىنا بۇل سومانى ينۆەستيتسيالىق قۇرالدارعا نەمەسە تابىس اكەلەتىن اكتيۆتەرگە باعىتتايسىز.
ناتيجەسىندە:
ينۆەستيتسيادان تۇسكەن تابىس اي سايىنعى كرەديت تولەمىن تولىق جابۋى مۇمكىن؛
ءتىپتى جانارماي، ساقتاندىرۋ، تەحنيكالىق قىزمەت سەكىلدى شىعىنداردى دا وتەۋگە جەتۋى ىقتيمال؛
ال بۇل دەگەنىمىز 7 جىلدان كەيىن كولىگىڭىز دە جانىڭىزدا قالادى، ءارى نەگىزگى كاپيتال دا ساقتالادى. ياعني اقشاڭىز كولىكتى «ءوزى» ساتىپ الادى.
كىمدەر نەسيە الماۋى كەرەك؟
ارينە، بۇل ءتاسىل بارشاعا بىردەي كەلە بەرمەيدى. اننا كيم مۇندا اسا ساق بولۋعا شاقىرادى.
ەگەر تۇراقتى تابىس بولماسا، كرەديت پسيحولوگيالىق قىسىمعا اينالسا، مۇنداي ستراتەگيادان باس تارتقان دۇرىس. ءبىراق كاپيتال، ەسەپ جانە ءتارتىپ بار جەردە كرەديت - وتە ءتيىمدى قۇرال، - دەيدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، اۋقاتتى ادامدار پايىزدى ەمەس، شەشىمنىڭ تولىق قۇنىن ەسەپتەي الادى. مامان ولاردىڭ باستى ارتىقشىلىعى دا وسىندا دەگەندى العا تارتادى.
باي ادامدار پايىزدى ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى تيىمدىلىكتى سانايدى. سول سەبەپتى ولار كەش جاراتىپ تاستاۋعا اسىقپايدى، - دەپ تۇيىندەيدى اننا كيم.
بىلايشا ايتقاندا، مامان قۇنىن جوعالتاتىن اكتيۆكە (اۆتوكولىككە) قوماقتى سومانى «قاتىرىپ» قويماۋعا كەڭەس بەرەدى.
ەگەر كاپيتال تابىسى كرەديت پايىزىنان جوعارى بولسا - بانكتەن قارىز العان ءتيىمدى. سەبەبى شوتىڭىزداعى اقشاڭىز سىزگە قاجەتتىرەك بولۋى مۇمكىن.