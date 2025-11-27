كوپشىلىكتىڭ ءالى كۇنگە دەيىن سەنەتىن 10 اڭىزى
استانا. KAZINFORM - نەگىزسىز جاڭساق پىكىرلەر جاتتىعۋعا دەگەن قورقىنىش ۇيالاتىپ، كوپتەگەن ادامداردى جۇگىرۋدەن الىستاتادى. «ءبىرىنشى بولۋ - باتىلدىق» كورپوراتيۆتىك قورى بۇل تاڭعاجايىپ سپورت ءتۇرى تۋرالى اڭىزداردى جوققا شىعارىپ، ءسىزدى Almaty Marathon جاتتىعۋلارى مەن جارىستارىنا شاقىرادى.
1.كۇن سايىن جۇگىرۋ كەرەك
ەگەر ءسىز وليمپياداعا قاتىسۋدى جوسپارلاماساڭىز، كۇندەلىكتى جاتتىعۋدىڭ قاجەتى جوق. ماقساتتارىڭىزعا بايلانىستى بۇل ءتىپتى زياندى بولۋى مۇمكىن. جۇگىرۋشىلەر ءۇشىن ساپالى تۇردە قالىپقا كەلۋ ماڭىزدى، ال اۋەسقويلار ارا-تۇرا دەمالىپ ءجۇرىپ-اق جاقسى ناتيجەلەرگە جەتە الادى.
2. جۇگىرۋ جاتتىعۋلارى - ءاردايىم جىلدامدىققا باعىتتالعان
ءار جاتتىعۋدا «بار كۇشىڭىزدى سالىپ جۇگىرۋدىڭ» قاجەتى جوق. كەرىسىنشە، جۇگىرۋ جاتتىعۋلارىنىڭ باسىم بولىگى تەحنيكا مەن باياۋ قارقىنعا ارنالعان. اسىرەسە، باستاپقى كەزەڭدە «باياۋ» (تومەن جۇرەك سوعىسى جيىلىگىمەن) جۇگىرە ءبىلۋدى ۇيرەنۋ وتە ماڭىزدى.
3. 40 جاستان كەيىن جۇگىرۋگە بولمايدى
نەلىكتەن؟ جۇگىرۋدى باستاۋ ءۇشىن ەشقاشان كەش ەمەس. 40 جاستان كەيىن دە دارىگەرمەن كەڭەسىپ، جاتتىقتىرۋشىنىڭ باقىلاۋىمەن جۇگىرۋ - اعزا ءۇشىن پايدالى. جاستىق شاقتان كەيىن جۇگىرۋدى باستاعان Almaty Marathon قاتىسۋشىلارىنىڭ شابىتتاندىراتىن وقيعالارىمەن تانىسىپ كورىڭىز
4. جۇگىرۋ ءۇشىن قىمبات اياق كيىم كەرەك
قازىرگى تاڭدا برەندتەر كەز كەلگەن تالعام مەن بيۋجەتكە ساي كروسسوۆكالاردىڭ كەڭ تاڭداۋىن ۇسىنادى. ءيا، ارنايى جۇگىرۋگە ارنالعان اياق كيىمدەردىڭ ءوز ارتىقشىلىقتارى بار، ءبىراق ساپالى كروسسوۆكانى قولجەتىمدى باعاعا دا تابۋعا بولادى. ەڭ ماڭىزدىسى – اياق كيىمنىڭ اياعىڭىزعا دۇرىس ساي كەلۋىنە ءمان بەرۋ. ايتپاقشى، تاراۋمارا حالقىنىڭ ادامدارى ۋلترامارافونداردى سانداليمەن-اق جۇگىرىپ وتەدى!
5. جۇگىرۋ تىزەگە زيان
دۇرىس تەحنيكامەن جۇگىرۋ تىزەگە زيان كەلتىرمەيدى. ءتىپتى زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، جۇگىرۋشىلەر اراسىندا وستەوارتريت سياقتى سىرقاتتار سيرەك كەزدەسەدى.
6. جۇگىرۋ جۇرەككە قاۋىپتى
كارديولوگتاردىڭ ورتاق پىكىرى - جۇگىرۋ جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى. ەڭ باستىسى، اعزاڭىزدى تىڭداپ، ءتارتىپ پەن تەحنيكانى ساقتاۋ جانە دەنساۋلىقتى تەكسەرۋدى ۇمىتپاڭىز.
7. جارىسقا تەك جەكە رەكورد ءۇشىن قاتىسادى دەگەن قاتە تۇسىنىك
ءسىزدىڭ موتيۆاتسياڭىز قانداي بولماسىن، بۇقارالىق جۇگىرۋ جارىستارى - پىكىرلەس جاندارمەن ۋاقىتتى كوڭىلدى وتكىزۋگە، مەرەكەلىك اتموسفەرادان ءلاززات الۋعا جانە كۇش-قۋاتالۋعا كەرەمەت مۇمكىندىك. مىسالى، 28-قىركۇيەكتە وتەتىن ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى Almaty Marathon جۇگىرۋ جارىسى ءوز قاشىقتىقتارى مەن تالاپتارى بويىنشا تۇراقتى جاتتىعاتىن جۇگىرۋشىلەرگە لايىق، ءبىراق مىندەتتى تۇردە رەكورد ورناتۋدىڭ قاجەتى جوق. تىركەلۋ almaty-marathon.kz سايتىندا جالعاسىپ جاتىر.
8. «ديۆاننان تۇرىپ-اق» جۇگىرە بەرۋگە بولادى
جۇگىرۋ ءۇشىن وتكەن سپورتتىق تاجىريبەنىڭ قاجەتى جوق، الايدا مۇلدە دايىندىقسىز جارىسقا قاتىسۋ قاۋىپتى ءارى قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنادى.
9. تەك تاڭەرتەڭ جۇگىرگەن پايدالى
گولليۆۋد پەن الەۋمەتتىك جەلىلەر تاڭعى جۇگىرۋدىڭ ادەمى كورىنىسىن كورسەتكەنىمەن، شىن مانىندە، كۇننىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا جۇگىرۋگە بولادى - بۇل جاتتىعۋلارىڭىزدىڭ ساپاسىنا ەش اسەر ەتپەيدى! ەڭ باستىسى - ءوز اعزاڭىزدى تىڭداڭىز.
10. جۇگىرۋ الدىندا سوزىلىپ كەرىلۋ قاجەت
جۇگىرۋ الدىندا سەرگەك بوي جازىپ، بۇلشىقەتتەردى قىزدىرۋ ماڭىزدى. ال سوزىلۋ جاتتىعۋلارىن جاتتىعۋدان كەيىن جاساۋعا بولادى. ەگەر سەنىمدى بولماساڭىز، Almaty Marathon-نىڭ اشىق جاتتىعۋلارىنا قوسىلىڭىز.