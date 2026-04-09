كوپ ايەل الۋ: جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن سوڭ قازاقستاندا نە وزگەرەدى؟
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە بالالاردىڭ نەكەسىز تۋۋىنا ءبىرجولا توسقاۋىل قويىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Ulysmedia.kz-كە سۇحبات بەرگەن ءماجىلىس دەپۋتاتى، «Respublica» پارتياسى فراكسياسىنىڭ مۇشەسى ولجاس قۇسپەكوۆ مالىمدەدى.
ءداستۇرلى ەمەس وداقتار، ءدىني نەكەلەر
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيادا وتباسى قۇندىلىقتارىنا ايرىقشا ءمان بەرىلىپ وتىر.
- جاڭا اتا زاڭىمىز بويىنشا، ەر ادام مەن ايەلدىڭ ەرىكتى وداعى - وتباسى دەپ تانىلادى. ءداستۇرلى ەمەس وداقتارعا تىيىم سالىندى، - دەيدى ولجاس قۇسپەكوۆ.
ماجىلىسمەن ەر مەن ەردىڭ، ايەل مەن ايەلدىڭ وداعىن قۇرۋشىلارعا زاڭدا ەشقانداي جازا قاراستىرىلماعانىن، ءبىراق ونداي نەكەلەر تىركەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەكىنشى نەمەسە ءۇشىنشى وتباسىن قۇرۋ بۇگىنگى كۇنگە دەيىن دە زاڭسىز دەپ تانىلىپ كەلدى. مەنىڭشە، كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن قابىلداناتىن زاڭداردا بۇل ماسەلەلەر مىندەتتى تۇردە قاراستىرىلادى. نەكە جانە وتباسى تۋرالى زاڭدا ازاماتتىق نەكە دەگەن ماسەلە قالىپ قويعان. سونى الىپ تاستاۋ كەرەك. سوندا نەكەسىز تۋعان بالا دەگەن بولمايدى. كونستيتۋتسيادا جازىلعانداي رەسمي ءبىر نەكە عانا قۇرىپ، زاڭدى ءومىر ءسۇرۋ قاجەت، - دەيدى ول.
كوپ ايەل الۋدى ناسيحاتتاۋشىلار
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن بەلگىلى پروديۋسەر بايان الاگوزوۆا جەلىدە كوپ ايەل الۋدى ناسيحاتتاعان بلوگەر دياس احمەتوۆتى جازالاۋدى سۇراعان. Instagram-دا 3 ميلليونعا جۋىق قارالىم جيناعان ۆيدەودا بلوگەر ەر مەن ەردىڭ، ايەل مەن ايەلدىڭ وداعىن «حارام» دەپ، ال ەر مەن ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ايەلدىڭ نەكەسىن «حالال» دەپ كورسەتكەن.
«مىنا ادامدى كوپ ايەل الۋدى ناسيحاتتاعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى سۇرايمىن. بۇل ق ر كونستيتۋتسياسىنا قايشى»، - دەپ جازدى پروديۋسەر.
سونداي-اق، جۋىردا جۋرناليست جانار بايسەمىزدىڭ يسلام ءدىنىنىڭ وكىلى قۇربانالى احمەتتەن العان سۇحباتى الەۋمەتتىك جەلىدە داۋ تۋعىزعان. سۇحباتتا سپيكەر ەكىنشى ايەلىن قايىن اتاسى «سىيعا» بەرگەنىن، وتباسىلىق جانجالدان كەيىن ونىمەن اجىراسىپ، ءوزىنىڭ شاكىرتىنە ۇيلەندىرگەنىن ايتادى. جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى مۇنى «ايەل قۇقىعىن تاپتاۋ، وعان تاۋار ەسەبىندە قاراۋ» دەسە، ەندى ءبىرى وسىنداي پىكىر ايتۋعا مىنبەر ۇسىنىپ وتىرعان جۋرناليستى سىنادى. قوعامداعى رەزونانستان كەيىن ءدىن وكىلى دە، جۋرناليست تە جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
وسى وقيعادان كەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى جۇمىسىن قايتا قاراۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.