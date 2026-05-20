مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىن مەيرامحانا مەن تابيعاتتا وتكىزۋگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە 2025-2026 وقۋ جىلى اياقتالۋعا جاقىن. بيىل وقۋ جىلىن 3,9 ميلليوننان استام وقۋشى اياقتايدى. ونىڭ ىشىندە ەكى ءجۇز ون بەس مىڭنان استامى 11-سىنىپ تۇلەكتەرى.
وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 9-سىنىپتى ۇزدىك اياقتاۋعا ۇمىتكەرلەر سانى 31 مىڭنان استام وقۋشى. ال 11-سىنىپتى ۇزدىك اياقتاۋعا 18 مىڭ وقۋشى ۇمىتكەر. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 420 مىڭنان استام پەداگوگ ەڭبەك ەتىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 217 زاماناۋي مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى. ونىڭ 84 ءى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ورنالاسقان. قازىرگى تاڭدا بۇل مەكتەپتەردە 220 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم الىپ، 16 مىڭعا جۋىق پەداگوگ جۇمىس ىستەپ جاتىر.
وقۋ جىلىنىڭ اياقتالۋىنا وراي 25-مامىر كۇنى ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە «ءبىلىمىم - وتانىما!» تاقىرىبىندا ءبىرىڭعاي سىنىپ ساعاتى وتكىزىلەدى. سىنىپ ساعاتتارىندا وقۋ جىلى قورىتىندىلانىپ، وقۋشىلاردىڭ جەتىستىكتەرى مەن جارقىن ساتتەرى ەسكە الىنادى. سونداي-اق «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىنا، ءبىلىم مەن عىلىمعا قۇرمەتتى ارتتىرۋعا، يننوۆاتسيالىق ويلاۋدى دامىتۋعا حالىقتىق كونستيتۋتسيادا ايقىندالعان باستى ستراتەگيالىق باعىت رەتىندە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. وقۋشىلارعا جازعى كانيكۋل كەزىندە وقۋعا ۇسىنىلاتىن ادەبيەتتەر مەن كورۋگە ۇسىنىلاتىن فيلمدەر ءتىزىمى تانىستىرىلادى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى مەن قاۋلىسىنا سايكەس مەكتەپكە دەيىنگى، ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا سالتاناتتى ءىس-شارالاردى مەيرامحانالاردا، كافەلەردە، بانكەت زالدارىندا، دەمالىس بازالارىندا جانە تابيعات اياسىندا وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى.
اتا-انالاردان، زاڭدى وكىلدەردەن جانە ءبىلىم الۋشىلاردان سالتاناتتى ءىس-شارالارعا بايلانىستى اقشا جيناۋعا، سىيلىقتار مەن وزگە دە ماتەريالدىق قۇندىلىقتار تالاپ ەتۋگە جول بەرىلمەيدى. ال اتتەستاتتار مەن ديپلومداردى سالتاناتتى تابىستاۋ راسىمدەرى تەك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ قابىرعاسىندا ۇيىمداستىرىلادى،-دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بىرلەسكەن بۇيرىق ءبىلىم الۋشىلار اراسىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ ءىس- شارالارىن وتكىزۋ كەزىندەگى قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «زاڭ مەن ءتارتىپ» يدەولوگياسىن نىعايتۋدى كوزدەيدى.