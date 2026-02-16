ەكسپەديتسيا كەزىندە كولىگى بۇزىلعان شەتەلدىك Kazinform اگەنتتىگىنەن كومەك سۇرادى
اقتوبە. KAZINFORM - پولشادا تۇراتىن پاۆەل مايەۆسكي قايىرىمدىلىق ەكسپەديتسياسىنا شىعىپ، بۇزىلعان كولىگىن اقتوبەنىڭ ساعاشيلى اۋىلىندا قالدىرىپ كەتكەن.
Kazinform اقتوبەلىك پەن شەتەلدىك اراسىنداعى بايلانىستى قايتا جالعاۋعا كومەك كورسەتتى.
ءوزىن پاۆەل مايەۆسكي دەپ تانىستىرعان شەتەلدىك رەداكسيانىڭ ەلەكتروندى پوشتاسىنا حات جولدادى. ايتۋىنشا، ناۋقاس بالالاردىڭ ەمىنە اقشا جيناۋ ءۇشىن 2025-جىلى قايىرىمدىلىق مارافونىنا اتتانعان.
ە ا ە و تەرريتورياسىنا قىرعىزستان ارقىلى كىرگەن شەتەلدىكتىڭ كولىگى اقتوبە جەرىندەگى ساعاشيلى اۋىلى ماڭىنا كەلگەندە بۇزىلىپ قالادى.
وسىلايشا بىلتىر جازدا كولىگىن جەرگىلىكتى تۇرعىن عابيدەن احانوۆقا سەنىپ تاپسىرعان.
- كولىك بۇزىلعان كەزدە جوندەيتىن ادامدى تاپتىم. ول ماشينانى قاراپ، قوسالقى بولشەك قاجەت ەكەنىن ايتتى. ال مۇندا Fiat كولىگىنە قاجەتتىسى تابىلمادى. ءسويتىپ مەن پولشاعا جەتكەن سوڭ ىزدەپ تاۋىپ، قايتىپ كەلەتىنىمدى جەتكىزدىم. مەكەنجايدى، تەلەفون ءنومىرىن دە جازىپ الدىم. بۇل - اقتوبە وبلىسى مۇعالجار اۋدانى ساعاشيلى اۋىلى. پولشاعا ۇشاقپەن جەتىپ، مەحانيككە قوڭىراۋ شالدىم. ول ماعان جاۋاپ بەرمەدى. كەيىن قوسالقى بولشەكتى جىبەرىپ، كولىكتى الىپ كەتەتىنىمدى نە بولماسا كولىكتى قازاقستاندا قالدىراتىنىمدى ايتتىم. حابارلاما جىبەرگەندە ونىڭ تەلەفون ءنومىرى ءسونىپ تۇردى. كولىك قۇنى ارزان بولعان سوڭ (پولشاداعى باعاسى 500 دوللار - پاۆەل مايەۆسكي) قازاقستانعا نەمەسە قىرعىزستانعا قالدىرۋ جولىن سۇرادىم (ە ا ە و تەرريتورياسىنا قىرعىز رەسپۋبليكاسى ارقىلى كىرگەن - رەد.). ونىڭ ءوز زاڭدىلىعى بار ەكەن، - دەپ جازادى ول.
شەتەلدىك ازامات بىرنەشە رەت كولىك جوندەۋشىمەن ارادا بايلانىس ورناتۋعا تىرىسسا دا، رەتىن تابا الماعان. ءارى ءوزى دە سول كەتكەننەن قازاقستانعا كەلمەگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنىڭ ءبارى كەدەن سالىعىنان بوساتپايدى. ال قۇجاتىن زاڭ اياسىندا رەتتەمەسە ول بۇدان ءارى ە ا ە و اۋماعىنا كىرە الماۋى مۇمكىن.
شەتەل ازاماتى قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ سالىق كوميتەتىنەن جاۋاپ تا الدى. تالاپ بويىنشا كولىكتى يەسى الىپ كەتۋى ءتيىس نەمەسە الدىمەن سايكەستىك سەرتيفيكاتىن راسىمدەيدى.
- ەڭ ءتيىمدى جولى - كولىكتى الىپ كەتۋ. ەۆاكۋاتور جالداسا دا بولادى. ءبىر جىلدىڭ ىشىندە الىپ كەتكەنى ابزال. قازاقستان ەمەس، ە ا ە و- عا كىرگەن جەرى، ياعني قىرعىزستان شارا قولدانادى. ەگەر ءبىر رەت ايىپپۇل سالسا، ورتاق بازادان ۇنەمى كورىنىپ تۇرادى. ال ەگەر ەلدە قالدىرۋعا شەشىم قابىلداسا الدىمەن سايكەستىك سەرتيفيكاتىن الادى. ول ءۇشىن كولىك جوندەۋدەن ءوتىپ، ءجۇرىپ تۇرۋى ءتيىس. سەرتيفيكاتتان سوڭ كەدەندىك راسىمدەۋ جۇرەدى. مۇنىڭ ءبارى ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى، - دەيدى اقتوبە وبلىستىق مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باسشىسى سەرىك سايمانوۆ.
ال كولىكتى الىپ قالعان اقتوبەلىك عابيدەن احانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ول الدىمەن جولاۋشىنى قوناق قىلىپ، كەيىن جولعا شىعارىپ سالعان.
كەرى بايلانىس ءۇشىن مەكەنجايىن، تەلەفون ءنومىرىن دە جازىپ بەرەدى.
- كولىك بۇزىلىپ قالىپ، ماعان سۇيرەپ اكەلدى. سول كەزدە مەندە جوندەپ بەرەتىن قوسالقى بولشەك بولمادى. ال ولاردىڭ ۆيزاسىنىڭ ۋاقىتى اياقتالىپ قالعان. تاكسي جالداپ، ەلىنە كەتتى. الدىمەن گاراجدا تۇرعان ەدى. بىرەر ايدان سوڭ جوندەپ، سىرتقا شىعارىپ قويدىم. ءوزىم جوندەۋ جۇمىسىن جۇرگىزەمىن، تاپسىرىس الۋ ءۇشىن گاراجدىڭ ءىشىن بوساتۋ كەرەك بولدى. شەتەلدىك كەلىپ، قارجىسىن تولەپ الىپ كەتسە بولادى. مەن 70 مىڭ تەڭگەگە قوسالقى بولشەك الدىم. جۇمىستى قوسىپ، 250 مىڭ تەڭگە سۇرايمىن. بايلانىس تەلەفونىن بەردىم، اتى-ءجونىمدى جازدىم. قازاقتىڭ سالتىمەن قوناق بولدى، - دەيدى اقتوبەلىك.
ونىڭ ايتۋىنشا، العاشقى كەلىسىم بويىنشا شەتەلدىك ازامات قوسالقى بولشەكتى پولشادان اكەلمەك بولعان. ءبىراق ەكەۋى سودان كەيىن حابارلاسا المادى.
Kazinform كولىك يەسى مەن اقتوبەلىك اراسىنا بايلانىس ورناتتى. پاۆەل مايەۆسكي بايلانىس تەلەفونىنىڭ ءبىر عانا سانىن قاتە تەرگەن.
ول الداعى ۋاقىتتا كەلىپ، كولىگىن الىپ كەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.