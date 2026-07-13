KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەكس- شەنەۋنىك ەرلان قوجاعاپانوۆ بوستاندىققا شىقتى

    استانا. قازاقپارات – 2025-جىلعى مامىردا ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ بوستاندىققا شىقتى.

    Ерлан Қожағапанов
    Фото: Twitter

    ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان اقپاراتقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    ق ا ج ك مالىمەتىنشە، سوت شەشىمى نەگىزىندە قوجاعاپانوۆتىڭ جازاسىنىڭ وتەلمەگەن بولىگى ايىپپۇلمەن اۋىستىرىلعان.

    «سونداي-اق، جازانى اۋىستىرۋ، شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى وزگە دە ماسەلەلەر بويىنشا ماتەريالداردى قاراۋ جانە شەشىم قابىلداۋ تەك سوت ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى»، - دەدى كوميتەتتەگىلەر.

    قوجاعاپانوۆقا قاتىستى ءىس

    ايتا كەتەيىك، 2024-جىلعى ناۋرىزدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت جاسىرىن تەرگەۋ ناتيجەسىندە بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترىن اۋىر سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىسىن جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستاعانى بەلگىلى بولدى.

    2025-جىلى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆقا قاتىستى ءىس سوتقا بەرىلدى. سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان قۇراقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىس بويىنشا كەلتىرىلگەن شىعىن وزگەرىسسىز قالعان جانە 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.

    ەرلان قوجاعاپانوۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟

    ەرلان قوجاعاپانوۆ 1968-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    1992-جىلى بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، رەسەي كەدەن اكادەمياسىن بىتىرگەن.

    ەڭبەك جولىن 1989-جىلى باستاعان.

    1990-1994-جىلدارى كاسىپكەرلىكپەن اينالىستى.

    1994-2007-جىلدارى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كاسىپورىنداردا جۇمىس ىستەدى.

    2007-2013-جىلدارى استانا اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.

    2013-2016-جىلدارى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى، قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ جۇمىس ىستەدى.

    2016-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2017-جىلدىڭ قاراشاسىنا دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ كەڭەسشىسى مىندەتىن اتقارۋشى، كەڭەسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

    2017-2020-جىلدارى - مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى.

    2020-2021-جىلدارى - الماتى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

    2021-جىلعى ساۋىردەن قىركۇيەككە دەيىن مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى بولدى.

    كەيىن ول پرەمەر-ءمينيستردىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

    سونداي-اق، ەرلان قوجاعاپانوۆ «استانا» فۋتبول كلۋبىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىن اتقاردى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور