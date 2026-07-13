ەكس- شەنەۋنىك ەرلان قوجاعاپانوۆ بوستاندىققا شىقتى
استانا. قازاقپارات – 2025-جىلعى مامىردا ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆ بوستاندىققا شىقتى.
ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان اقپاراتقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ق ا ج ك مالىمەتىنشە، سوت شەشىمى نەگىزىندە قوجاعاپانوۆتىڭ جازاسىنىڭ وتەلمەگەن بولىگى ايىپپۇلمەن اۋىستىرىلعان.
«سونداي-اق، جازانى اۋىستىرۋ، شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى وزگە دە ماسەلەلەر بويىنشا ماتەريالداردى قاراۋ جانە شەشىم قابىلداۋ تەك سوت ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى»، - دەدى كوميتەتتەگىلەر.
قوجاعاپانوۆقا قاتىستى ءىس
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلعى ناۋرىزدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت جاسىرىن تەرگەۋ ناتيجەسىندە بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترىن اۋىر سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىسىن جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستاعانى بەلگىلى بولدى.
2025-جىلى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان قوجاعاپانوۆقا قاتىستى ءىس سوتقا بەرىلدى. سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان قۇراقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىس بويىنشا كەلتىرىلگەن شىعىن وزگەرىسسىز قالعان جانە 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.
ەرلان قوجاعاپانوۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟
ەرلان قوجاعاپانوۆ 1968-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
1992-جىلى بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، رەسەي كەدەن اكادەمياسىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 1989-جىلى باستاعان.
1990-1994-جىلدارى كاسىپكەرلىكپەن اينالىستى.
1994-2007-جىلدارى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كاسىپورىنداردا جۇمىس ىستەدى.
2007-2013-جىلدارى استانا اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2013-2016-جىلدارى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى، قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2016-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2017-جىلدىڭ قاراشاسىنا دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ كەڭەسشىسى مىندەتىن اتقارۋشى، كەڭەسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2017-2020-جىلدارى - مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى.
2020-2021-جىلدارى - الماتى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
2021-جىلعى ساۋىردەن قىركۇيەككە دەيىن مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى بولدى.
كەيىن ول پرەمەر-ءمينيستردىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
سونداي-اق، ەرلان قوجاعاپانوۆ «استانا» فۋتبول كلۋبىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىن اتقاردى.