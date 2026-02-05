«كەڭسە ءتىلى قازاقشا بولماي ءىس وڭبايدى»: قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى ۇراندارعا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ءتىل ماسەلەسىن تۋ ەتىپ ۇرانداتۋدان باستالمايدى. مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا وسىنداي پايىم ايتتى.
- وسى كۇندەرى ساكەن سەيفۋلليننىڭ «كەڭسە ءتىلى قازاقشا بولماي ءىس وڭبايدى» دەگەن ءسوزىن اراسىندا الەۋمەتتىك جەلىدە كەلتىرگەندى كورىپ ءجۇرمىز. دۇرىس. ءبىراق، قازاق ءتىلى كەڭسە تىلىنە اينالۋى ءۇشىن ەڭ الدىمەن زاڭدارىمىز، اسىرەسە اتا زاڭىمىز مەملەكەتتىك تىلدە دۇرىس، تۇسىنىكتى، ۇعىنىقتى جازىلۋى ءتيىس، - دەدى ەرلان قارين.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ءتىل ماسەلەسىن تۋ ەتىپ ۇرانداتۋدان ەمەس، كوزگە كورىنە بەرمەيتىن، كۇندەلىكتى، تىڭعىلىقتى شارۋانى تالاپ ەتەتىن ماڭىزدى، كۇردەلى جۇمىستان باستالادى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرى» دەپ اتالاتىن 1-ءبولىمىنىڭ 3-بابىنداعى «جاۋاپتى ءارى جاسامپاز وتانشىلدىق يدەياسىن ورنىقتىرۋ» دەگەن نەگىزگى قاعيدات وسىنى بىلدىرەدى، ياعني، مۇنداي ەلدىك ىستەرگە اقىلمەن، سىندارلى كوزقاراسپەن، ناقتى جۇمىسپەن، جاسامپازدىقپەن كىرىسۋ ماڭىزدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن ەرلان قارين كونستيتۋتسيامىز ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە جازىلىپ جاتقانىن ايتتى.