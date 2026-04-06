كۋرورتتى وڭىرلەردى دامىتۋدىڭ 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان جول كارتاسى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان كۋرورتتى وڭىرلەردى دامىتۋدىڭ جول كارتاسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر.
قۇجات ەلىمىز بويىنشا زاماناۋي ءارى قاۋىپسىز تۋريستىك كەڭىستىكتەر قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
الماتى وبلىسى، جەتىسۋ جانە اباي وڭىرلەرىن قوسا العاندا، كۋرورتتى وڭىرلەرگە جۇرگىزىلگەن ينسپەكتسيالىق ساپار بارىسىندا جاعاجاي اۋماقتارىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيىنە باعالاۋ جاسالدى. ناتيجەسىندە ءبىرقاتار وڭىردە اباتتاندىرۋ جۇمىستارى قولعا الىنىپ، كەيبىر وڭىردە كۋرورتتاردى زاماناۋي ستاندارتتارعا سايكەستەندىرۋ ءۇشىن قوسىمشا قولداۋ قاجەت ەكەنى انىقتالدى.
- جول كارتاسى 114 ءىس-شارانى قامتيدى. ونى ىسكە اسىرۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. جول كارتاسى اياسىندا كۋرورتتى وڭىرلەردىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتىر. جازعى ماۋسىمدا تۋريستىك باعىتتار بويىنشا تەمىرجول رەيستەرىنىڭ سانى كوبەيتىلىپ، قوسىمشا پويىزدار ىسكە قوسىلادى جانە ۆاگوندار سانى ارتتىرىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
سونىمەن قاتار تۋريستىك وڭىرلەرگە، ونىڭ ىشىندە سۋبسيديالاناتىن باعىتتار بويىنشا ىشكى اۋە رەيستەرىنىڭ گەوگرافياسى كەڭەيتىلەدى. بۇل تۋريستەردىڭ قوزعالىسىن جەڭىلدەتىپ، كۋرورتتىق ايماقتاردىڭ حالىق ءۇشىن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جول كارتاسىن ىسكە اسىرۋ كۋرورتتى وڭىرلەردىڭ جۇيەلى دامۋىن قامتاماسىز ەتىپ، تۋريستىك ينفراقۇرىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە قازاقستاندا ىشكى ءارى كەلۋ تۋريزمىن ودان ءارى دامىتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
