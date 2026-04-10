كۋرسانت ءولىمى: اقتوبەدە ەكى اسكەري قىزمەتكەر سوتتالدى
اقتوبە. KAZINFORM - ەكى اسكەري قىزمەتشىگە قىلمىستىق كودەكستىڭ 453-بابى 2-بولىگىمەن ايىپتى دەپ تانىلدى. سوت ۇكىمىمەن سوتتالۋشى نۇرجان ايدەنوۆ 4 جىل 6 اي، زامانبەك تولەگەن 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ال ق ر قورعانىس مينيسترلىگى جابىرلەنۋشى تاراپقا 20 ميلليون تەڭگە تولەيدى.
اقتوبە وبلىستىق اسكەري سوتىندا بۇگىن تۇسكە دەيىن سوتتالۋشىلار سوڭعى ءسوزىن ايتتى. ەكى سوتتالۋشى دا وزىنە تاعىلعان ايىپتى مويىندامادى.
- پاراشيۋتتى جيناعان ادام مەن قويما جەتەكشىسى ىستە جوق. ولاردىڭ ىسىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلمەدى دەپ ەسەپتەيمىن. دايىن ەمەس پاراشيۋتتى قالاي بەرەدى؟ بۇل سۇراق اشىق كۇيىندە قالىپ وتىر، - دەدى سوتتالۋشى نۇرجان ايدەنوۆ.
سوتتالۋشى زامانبەك تولەگەن دە وزىنە تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەدى.
- مەن ءوزىمنىڭ جانە وتباسىمنىڭ اتىنان تاعى دا جابىرلەنۋشىلەرگە قايعىرىپ كوڭىل ايتامىن. مەن بۇل جاعدايدى وزگەرتىپ، بالاڭىزدى قايتارا المايمىن. سوت وتىرىسى كەزىندە قانداي دا اۋىرتپالىق تۋدىرسام، كەشىرىم سۇرايمىن. ءبىراق مەن بۇل جاعدايدا نەگىزگى سەبەپكەر ەمەسپىن. 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىنان باستاپ مەنىڭ دە وتباسىم، اتا-انام الاڭداپ وتىر. سوتتان سوت الدى تەرگەۋى كەزىندە كەتكەن قاتەلىكتەردى ەسكەرۋدى سۇرايمىن. كۋرسانت ءولىمى ءپاراشيۋتتى جيناعان جانە ونى بەرگەن قىزمەتكەردىڭ جۇمىسىنا دەگەن سالعىرتتىعىنان بولىپ وتىر. مەن وزىمە تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيمىن، - دەدى سوتتالۋشى زامانبەك تولەگەن.
جارىس ءسوز كەزىندە پروكۋرور ەكى سوتتالۋشىنى دا ايىپتى دەپ تانىپ، 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
- سوتتالۋشى نۇرجان ايدەنوۆ قىلمىستىق كودەكستىڭ 453-بابى 2-بولىگىمەن ايىپتى دەپ تانىلىپ، 4 جىل 6 ايعا، زامانبەك تولەگەن ايىپتى دەپ تانىلىپ، 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالسىن. سوت زالىنان قاماۋعا الىنسىن. جازاسىن قاۋىپسىزدىگى تومەن تۇزەتۋ مەكەمەسىندە وتەسىن. جابىرلەنۋشىلەردىڭ ازاماتتىق تالاپ ارىزى ءىشىنارا قاناعاتتاندىرىلىپ، ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنەن 20 ميلليون تەڭگە ءوندىرىلسىن، - دەدى اقتوبە وبلىستىق اسكەري سوتىنىڭ سۋدياسى ايدانا مامبەتقازيەۆا.
سۋديا ۇكىمدى تۇسىندىرگەن كەزدە كۋرسانتتىڭ ءبىرىنشى رەت پاراشيۋتپەن سەكىرگەنىن، ەكى لاۋازىمدى تۇلعانىڭ سالعىرتتىعىنان بولاشاعىنان زور ءۇمىت كۇتتىرگەن جاس جىگىتتىڭ قازا تاپقانىن ايتتى.
- سوت جابىرلەنۋشىلەردىڭ اۋىر جازا تاعايىنداۋ تۋرالى پىكىرىن ەسكەردى. جابىرلەنۋشىلەر كەشىرىم بەرمەدى، - دەدى سۋديا.
سوت ۇكىمىنە ت. بيگەلدينوۆ اتىنداعى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اسكەري ينستيتۋتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاتىستى. ولار سوتتالۋشىلاردى قالاي الىپ كەتكەنىن كوردى.
ەسكە سالساق، بىلتىر شىلدە ايىندا اقتوبەدە پاراشيۋتپەن سەكىرۋ وقۋ-جاتتىعۋىندا كۋرسانت كوز جۇمدى.
كۋرسانت ولىمىنەن سوڭ قىلمىستىق كودەكستىڭ 453-بابى 2-بولىگىمەن ءىس قوزعالىپ، ەكى كۇدىكتى قاماۋعا الىندى. ونىڭ ءبىرى - وفيتسەر، ەكىنشىسى - سەرجانت.
سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشىلاردىڭ قورعاۋشىلارى ءىستى قايتا تەرگەۋگە جىبەرۋدى سۇرادى.