ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كەرەك دەرەك

    الداعى 24-قاراشادان باستاپ ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ راسىمىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى. قىزمەت تەك ونلاين فورماتتا - «eGov.kz» ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى نەمەسە «eGov mobile» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتىلەدى.

    eGov.kz
    Фото: Kazinform

    تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ونلاين- تىركەۋدەن ءوتۋ ءۇشىن پايدالانۋشىعا ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا (ە ت س ق) جانە ونىڭ جەكە كابينەتىنە تىركەلگەن تەلەفون ءنومىرى (م ا ب) قاجەت. قىزمەت تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان جانە ونلاين تۇردە جۇزەگە اسادى. بۇل قىزمەت الۋ ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى. سونداي-اق ازاماتتار بۇل قىزمەتتى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنىڭ وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىندا ونلاين راسىمدەي الادى.

    قىزمەت كەلەسى ساناتتاعى ازاماتتارعا كورسەتىلەدى: ءبىرىنشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا، ونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي يەلەرىنە؛ ەكىنشى، سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز نەمەسە ارەكەت قابىلەتى شەكتەۋلى بولىپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردىڭ قورعانشىلارى مەن زاڭدى وكىلدەرىنە؛ ءۇشىنشى، 14-16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ اتا-انالارىنا نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنە. ال 14 جاسقا دەيىنگى بالالار جەكە تىركەۋگە تۇرمايدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 16-بابىنا سايكەس، ون ءتورت جاسقا تولماعان بالانىڭ تۇرعىلىقتى جەرى ونىڭ اتا- اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرى سانالادى. 14 پەن 16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردى اتا-انالارى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى تىركەيدى. سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردى دا ولاردىڭ قورعانشىلارى «eGov.kz» پورتالى ارقىلى جاڭا مەكەنجايعا تىركەي الادى.

    ازامات قۇسايىن

    Egemen Qazaqstan

    بيلىك جانە ساياسات
