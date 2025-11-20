كەرەك دەرەك
الداعى 24-قاراشادان باستاپ ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ راسىمىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى. قىزمەت تەك ونلاين فورماتتا - «eGov.kz» ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى نەمەسە «eGov mobile» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتىلەدى.
تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ونلاين- تىركەۋدەن ءوتۋ ءۇشىن پايدالانۋشىعا ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا (ە ت س ق) جانە ونىڭ جەكە كابينەتىنە تىركەلگەن تەلەفون ءنومىرى (م ا ب) قاجەت. قىزمەت تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان جانە ونلاين تۇردە جۇزەگە اسادى. بۇل قىزمەت الۋ ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى. سونداي-اق ازاماتتار بۇل قىزمەتتى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنىڭ وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىندا ونلاين راسىمدەي الادى.
قىزمەت كەلەسى ساناتتاعى ازاماتتارعا كورسەتىلەدى: ءبىرىنشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا، ونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي يەلەرىنە؛ ەكىنشى، سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز نەمەسە ارەكەت قابىلەتى شەكتەۋلى بولىپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردىڭ قورعانشىلارى مەن زاڭدى وكىلدەرىنە؛ ءۇشىنشى، 14-16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ اتا-انالارىنا نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنە. ال 14 جاسقا دەيىنگى بالالار جەكە تىركەۋگە تۇرمايدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 16-بابىنا سايكەس، ون ءتورت جاسقا تولماعان بالانىڭ تۇرعىلىقتى جەرى ونىڭ اتا- اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەرىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرى سانالادى. 14 پەن 16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردى اتا-انالارى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى تىركەيدى. سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردى دا ولاردىڭ قورعانشىلارى «eGov.kz» پورتالى ارقىلى جاڭا مەكەنجايعا تىركەي الادى.
