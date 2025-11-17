كرەديت الىپ بەرەمىز: كاسىپكەرلەرگە ساق بولۋ ەسكەرتىلدى
استانا. KAZINFORM - شاعىن كاسىپ اشقان جاندار جەڭىلدەتىلگەن نەسيە، سۋبسيديا تەتىكتەرىن قاراستىراتىنى بەلگىلى. وسى ورايدا بيزنەس جوسپار قۇرىپ، جەڭىل نەسيە الۋعا قولداۋ كورسەتەتىن قىزمەت ءتۇرى پايدا بولعان. وسى تۇستا كاسىپتى ەندى قولعا العان جاندارعا ەسكەرتۋ جاسالدى.
بۇل تۋرالى «دامۋ» كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى فارحات سارسەكەيەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءيا، بۇل ماسەلە بار. نارىقتا بۇرىن بانكتە، كرەديتتىك ۇيىمداردا نەمەسە بۇرىن «دامۋ» قورىندا جۇمىس ىستەگەن ازاماتتار وزدەرىنىڭ كومپانياسىن اشىپ، كومەكتەسەمىز، بيزنەس جوسپار جاساپ بەرەمىز، نەسيە الىپ بەرەمىز دەپ قىزمەت كورسەتىپ ءجۇر. ونى ءبىز تەكسەرىپ، شەتەلدىك تاجىريبەگە سۇيەنىپ، وسىنداي كونسالتينگتىك كومپانيالاردى رەتتەپ، ولاردى اككرەديتاتسيا جاساۋ شەشىمىنە كەلىپ وتىرمىز. ويتكەنى ولارمەن كۇرەس ءتيىمسىز بولىپ وتىر. جارايدى، بۇرىن بانكتە جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەر جۇمىسىن ىستەي بەرسىن ءارى قاراي، ءبىراق، ءبىز ونى رەتتەيتىن بولدىق. ءبىز قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى ارقىلى الدىمەن الاياق بولماۋىن تەكسەرىپ، ەكىنشىدەن تاجىريبەسىنە قاراپ، شارتتار ەنگىزىپ، ءتىزىمىن شىعارامىز. پيلوتتىق رەجيمدە باستادىق، شىلدەدە باستالدى، وسى قاراشا ايىندا بىتەدى، - دەدى فارحات سارسەكەيەۆ Jibek joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، كاسىپكەرلەر الاياقتىڭ ارباۋىنا ءتۇسىپ قالماۋى ءۇشىن ءاربىر اقپاراتتى مۇقيات تەكسەرۋى قاجەت.
- ءبىزدىڭ ميسسيا - ماكرو، شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ، قارجىلىق قولداۋ. كاسىپكەرلەر تەكسەرىلگەن، زاڭنامامەن بەكىتىلگەن اقپاراتقا سۇيەنۋ كەرەك. ول ءۇشىن ءبىزدىڭ ۆەب پاراقشامىزعا كىرىپ، فيليالىمىزعا كەلىپ نەمەسە «1408» Call ورتالىعىنا حابارلاسىپ بىلۋگە بولادى. ارينە، ءارتۇرلى كاسىپكەرلەر بولادى، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە شاعىن جانە ورتا بيزنەسپەن اينالىساتىن كاسىپكەرلەرگە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىلىپ جاتىر.