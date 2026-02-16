كۇندە سورپا ءىشۋ مىندەت پە؟
استانا. قازاقپارات - كۇن سايىن مىندەتتى تۇردە سورپا ءىشۋ تالاپ ەمەس. ديەتولوگ ماماننىڭ سوزىنشە، سورپا ءىشۋ ءداستۇرى فيزيولوگيالىق قاجەتتىلىكتەن ەمەس، تاريحي قالىپتاسقان تاماقتانۋ مادەنيەتىنەن شىققان. سوندىقتان ءار ادام سورپانى راتسيونىنا قوسۋ-قوسپاۋ ماسەلەسىن ءوزى شەشەدى، دەپ حابارلايدى Life.ru.
سونىمەن قاتار مامان سورپانىڭ پايدالى تۇستارى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سۇيىق تاعام، اسىرەسە سورپا، اسقازانعا قۇرعاق تىسكەباسارلارعا قاراعاندا جەڭىل قورىتىلادى. قۇرامىندا كوكونىس كوپ بولعان جاعدايدا ول اعزاعا تالشىق پەن دارۋمەن بەرەدى. ال تاۋىق سورپاسى تىنىس جولدارىنىڭ شىرىشتى قابىعىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، سۋىق تيگەن كەزدە قالپىنا كەلۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن.
ىستىق تاعامدار اسىرەسە كۇن سۋىتقاندا پايدالى. قىستا اعزا السىرەگەندە، جىلى سورپا كۇش-قۋاتتى قالپىنا كەلتىرۋگە ىقپال ەتەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءداستۇرلى سورپالاردان بولەك، ميسو-سورپا نەمەسە كوكونىستى كەسپە سەكىلدى ازيالىق نۇسقالار دا كۇندەلىكتى اس مازىرىنە بالاما بولا الادى.