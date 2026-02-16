ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:40, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    كۇن ساۋلەسىنەن كەيىن جەرگە ماگنيتتىك داۋىل سوقتى

    استانا. قازاقپارات - 15- اقپاندا جەردە ايدىڭ ەكىنشى ماگنيتتىك داۋىلى باستالدى، ول ەكى كۇنگە دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى حابارلادى.

    магнит бўрони
    Фото: Pixabay.com

    بۇل قۇبىلىسقا جەرگە قاراما-قارسى ورنالاسقان كۇندەگى ۇلكەن تاجدىك تەسىك سەبەپ بولدى.

    العاشقى داۋىل 5-اقپاندا تىركەلگەنى حابارلاندى. جالپى، 2026 -جىلدىڭ اقپان ايى تىنىش. قاڭتار ماگنيتتىك داۋىلدار بولاتىن كۇندەر سانى بويىنشا 10 جىلدىق رەكورد ورناتقانى، بەلسەندىلىكتىڭ باسىم بولىگى ايدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا بولعانى بۇرىن حابارلانعان بولاتىن.

    سونداي-اق 15-اقپاندا باستالعان گەوماگنيتتىك بۇزىلۋلار كەزەڭى ەكى كۇنگە دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. ءبىراق ونىڭ اسەرى ءبىرقالىپتى بولمايدى: تولقىندار مەن قىسقا مەرزىمدى داۋىلدار سالىستىرمالى تۇردە تىنىش «جاسىل» كەزەڭدەرمەن الماسادى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، كۇشتى گەوماگنيتتىك داۋىلدار سپۋتنيكتەردە، ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەردە، راديوبايلانىستاردا، ەلەكتر جەلىلەرىندە ءۇزىلىس تۋدىرۋى مۇمكىن، سونداي-اق اۋا رايىنا سەزىمتال ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا اسەر ەتەدى.

    جىل باسىنان بەرى ماگنيتتىك داۋىل 3-قاڭتار ءتۇنى، 11-قاڭتار، 20-قاڭتار مەن 5-اقپان ءتۇنى تىركەلگەنىن جازعان بولاتىنبىز. بۇل بۇكىل 25 كۇن سيكلىندەگى جانە 2017 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
