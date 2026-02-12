كەلىسسوزدىڭ كەلەسى راۋندى 17-18-اقپاندا ا ق ش- تا وتەدى - زەلەنسكي
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ۆاشينگتوننىڭ رەسەيمەن كەلىسسوزدىڭ جاڭا كەزەڭىن 17 جانە 18-اقپاندا ا ق ش- تا وتكىزۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىلدادى. الايدا رەسەيدىڭ بۇل كۇندەر مەن ورىنعا كەلىسۋ-كەلىسپەۋى تۋرالى ازىرگە اقپارات جوق، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
اگەنتتىكتىڭ شامالاۋىنشا، ۋكراينا جانە ا ق ش دەلەگاتسيالارى اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ جاڭا كەزەڭىندە وكىلدەر «كۇردەلى اۋماقتىق ماسەلەگە نازار اۋدارىپ» ، ا ق ش- تىڭ دونباستا بۋفەرلىك «ەركىن ەكونوميكالىق ايماق» قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن تالقىلايدى.
زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، ەكى تاراپ تا بۇل يدەياعا كۇمانمەن قارايدى.
- ءبىزدىڭ بۇل ماسەلە بويىنشا كوزقاراسىمىز ءارتۇرلى. ءبىز كەلەسى ماسەلە بويىنشا كەلىستىك: كەلەسى كەزدەسۋگە بۇل قالاي كورىنۋى مۇمكىن دەگەن كوزقاراسپەن ورالايىق - دەدى زەلەنسكي Bloomberg اگەنتتىگىنە.
ەسكە سالا كەتسەك، رەسەي، ۋكراينا جانە ا ق ش اراسىنداعى ابۋ-دابيدەگى ءۇشجاقتى كونسۋلتاتسيالاردىڭ ەكىنشى كۇنىندە تاراپتار 314 تۇتقىن الماسۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.