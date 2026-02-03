كلينتوندار ەپشتەين ءىسى بويىنشا كۋالىك بەرۋگە كەلىستى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى بيلل كلينتون مەن ونىڭ جۇبايى، بۇرىنعى مەملەكەتتىك حاتشى حيللاري كلينتون دجەففري ەپشتەينگە قاتىستى تەرگەۋ اياسىندا وكىلدەر پالاتاسىنىڭ باقىلاۋ كوميتەتىندە كۋالىك بەرۋگە كەلىستى.
The New York Times اتاپ وتكەندەي، ەرلى-زايىپتىلار كونگرەسستى سوتتى قۇرمەتتەمەۋشىلىكپەن وتكىزۋ- وتكىزۋ- وتكىزۋ- وتكىزبەۋ تۋرالى داۋىس بەرۋدەن از ۋاقىت بۇرىن رەسپۋبليكالىق تالاپتارعا قوسىلدى.
كلينتوندار بۇعان دەيىن بىرنەشە اي بويى كوميتەت ءتوراعاسى دجەيمس كومەردىڭ شاقىرۋ قاعازىنا جاۋاپ رەتىندە كەلۋدەن باس تارتىپ، تەرگەۋدى ساياسي استارلى دەپ اتاعان. كوميتەتتەگى كەيبىر دەموكراتتار رەسپۋبليكاشىلدار جاعىنا شىققان سوڭ ولار ءوز ۇستانىمدارىن وزگەرتۋگە شەشىم قابىلدادى. ماسەلە ولاردى ىنتىماقتاستىقتان باس تارتقاندارى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى بولدى.
كلينتوننىڭ زاڭ شىعارۋشىلار الدىندا جوسپارلاپ وتىرعان ايعاعى بۇرىن- سوڭدى بولماعان وقيعا بولماق: 1983-جىلدان بەرى ا ق ش- تىڭ بىردە-ءبىر بۇرىنعى پرەزيدەنتى كونگرەسكە كۋالىك بەرگەن جوق. كوميتەت جوعارى دارەجەلى دەموكراتتاردىڭ مارقۇم ەپشتەين جانە ونىڭ سىبايلاسى گيسلەين ماكسۆەللمەن بايلانىسىنا نازار اۋدارماق نيەتتە. ادۆوكاتتاردىڭ جاۋاپ الۋدى 4 ساعاتپەن شەكتەۋگە تىرىسقانىنا قاراماستان، كوميتەت ءتوراعاسى بۇل شەكتەۋدى جەتكىلىكسىز دەپ ساناپ، باس تارتتى.
2019 -جىلى قارجىگەر دجەففري ەپشتەين فەدەرالدى بالالاردى سەكسۋالدىق ساۋداعا سالدى دەگەن ايىپپەن قاماۋعا الىندى. سوتقا دەيىن ول تۇرمە كامەراسىندا ءوز- وزىنە قول جۇمسادى. ءولىم ءوزىن- ءوزى ءولتىرۋ دەپ تانىلسا دا، ترامپتىڭ كەيبىر جاقتاستارى ەپشتەين كامەلەتكە تولماعاندارعا جىنىستىق زورلىق- زومبىلىققا قاتىسى بار ىقپالدى ادامداردىڭ ەسىمدەرىن جاريالاماۋ ءۇشىن ولتىرىلگەن بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەيدى. ونىڭ تانىستارى مەن دوستارىنىڭ اراسىندا ا ق ش- تىڭ عانا ەمەس، باسقا ەلدەردىڭ دە قازىرگى جانە وتستاۆكاداعى شەنەۋنىكتەرى، ونىڭ ىشىندە بۇرىنعى مەملەكەت باسشىلارى، ءىرى بيزنەسمەندەر مەن شوۋ- بيزنەس جۇلدىزدارى كوپ بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلى بريتانيانىڭ ا ق ش- تاعى بۇرىنعى ەلشىسى ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن لەيبوريستىك پارتيادان كەتكەنىن جازعان ەدىك.