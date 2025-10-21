كەلەسى جىلى ۇيالى بايلانىس تاريفى 15-20 پايىزعا وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى كەلەر جىلى تاريفتەر وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر وپەراتورلاردان 2026 -جىلى ينتەرنەتكە تاريفتەردىڭ وزگەرۋى مۇمكىندىگى تۋرالى سۇرادى.
- ۇيالى بايلانىس قىزمەتتەرىن كورسەتۋ ەرەجەلەرىندە ءتيىستى نورما بار، ياعني وندا شىعىنداردىڭ ارتۋىنىڭ نەگىزدەمەسى ەسكەرىلگەن. تاريفتەر ەلەكتر ەنەرگياسى مەن جابدىقتى ساتىپ الۋدى قوسا العاندا، وپەراتوردىڭ ءبىرقاتار شىعىنىن قامتيدى. ەگەر بۇل شىعىندار وسسە، مىندەتتى تۇردە تاريفكە اسەر ەتەدى، - دەدى «قازاقتەلەكوم» كومپانياسىنىڭ باس اكىمشىلىك ديرەكتورى ەرجان مەيراموۆ.
Beeline Kazakhstan حولدينگىنىڭ پرەزيدەنتى ەۆگەني ناستراديننىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا باعانى جىلىنا ءبىر رەتتەن ارتىق كوتەرمەيدى.
- كەلەر جىلى ق ق س ءوسىمى بولادى. بۇل ءوز كەزەگىندە سالاعا 35-40 ميلليارد تەڭگەگە اسەر ەتەتىن وتە ماڭىزدى فاكتور. قاڭتار ايىندا باعانى وزگەرتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. مەنىڭ ويىمشا، وسى جىلى تاريف كوتەرىلمەيدى. جالپى، ءوسىم %15-20 شاماسىندا بولۋى مۇمكىن، - دەدى Beeline Kazakhstan باسشىسى.
سونىمەن قاتار «موبايل تەلەكوم-سەرۆيس» باسقارما ءتوراعاسى الەكساندر بابيچيەۆ تە كەلەر جىلى تاريف وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- تاريفتەردىڭ كوتەرىلۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - ينتەرنەت قىزمەتىنە سۇرانىستىڭ ارتۋى. بۇل تۇرعىدا ينفراقۇرىلىم وسى سالانىڭ دامۋىنا ءتيىستى قارقىندا ىلەسە الماي كەلەدى. وپەراتورلار ينفراقۇرىلىمعا جىلدام قارقىنمەن ينۆەستيسيالاۋعا ءماجبۇر. بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ اياسىندا بەلگىلى ءبىر درايۆەرلەردى - ەكونوميكالىق جانە سالىق سالاسىنداعى وزگەرىستەردى، ينفلياتسيا دەڭگەيىن ەسكەرەمىز. سوندىقتان تاريفتىك جوسپارلاردى تۇزەتۋدى قاراستىرىپ جاتىرمىز. وسى ورايدا 15-20 پايىزدىق وزگەرىس پىسىقتالادى، - دەدى كومپانيا باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتىڭ 100 پايىزى ينتەرنەتپەن قامتىلادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ