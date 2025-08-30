ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:05, 30 - تامىز 2025 | GMT +5

    كەلەسى جىلى ەڭ تومەنگى ەڭبەكاقى 85 مىڭ تەڭگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەتتىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا شىعاردى.

    орташа жалақы
    Фото: freepik.com

    قۇجاتتا 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ نەگىزگى قارجىلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەردىڭ قانشا بولاتىنى ايتىلعان.

    اتاپ ايتقاندا:

    1) جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85 مىڭ تەڭگە؛
    2) مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
    3) زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 69049 تەڭگە؛
    4) ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش - 4325 تەڭگە؛
    5) بازالىق الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرلەرىن ەسەپتەۋگە قاجەتتى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ شاماسى - 50851 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.

    بۇعان دەيىن دونور وڭىرلەر الداعى ءۇش جىلدا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە 3,3 تريلليون تەڭگە بولەتىنىن جازعان ەدىك.

