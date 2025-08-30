15:05, 30 - تامىز 2025 | GMT +5
كەلەسى جىلى ەڭ تومەنگى ەڭبەكاقى 85 مىڭ تەڭگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەتتىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا شىعاردى.
قۇجاتتا 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ نەگىزگى قارجىلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەردىڭ قانشا بولاتىنى ايتىلعان.
اتاپ ايتقاندا:
1) جالاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 85 مىڭ تەڭگە؛
2) مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
3) زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەن مولشەرى - 69049 تەڭگە؛
4) ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش - 4325 تەڭگە؛
5) بازالىق الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ مولشەرلەرىن ەسەپتەۋگە قاجەتتى ەڭ تومەن كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ شاماسى - 50851 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.
