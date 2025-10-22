كەلەر جىلى بەنزين باعاسى كۇرت ءوسۋى مۇمكىن بە
استانا. KAZINFORM - بەنزين باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيدى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- قازىر موراتوري اياسىندا باعانى ۇستاپ تۇرمىز. ءبىراق كەلەر جىلعى باعاعا قاتىستى ايتا المايمىن… قازاقستاندا الەۋمەتتىك سالاعا قولداۋ كورسەتۋ ساياساتى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. اتاپ ايتقاندا، وتىن باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە جول بەرىلمەيدى. سەبەبى، بۇل سالا حالىقتىڭ ءومىر سۇرۋىنە جاعدايىنا اسەر ەتەتىنىن ەسكەرە وتىرىپ. سوندىقتان بۇل ماسەلەنى باقىلاۋدا ۇستايمىز، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ۇكىمەت بەنزين مەن تاريف باعاسىنا موراتوريي ەنگىزىلىپ، يپوتەكا كولەمى ۇلعايتۋ شەشىمىن جاريا ەتكەن بولاتىن.
وسى ورايدا بيىلعى 16-قازاننان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن اي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلدى. پرەمەر-مينيستر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى قاداعالاۋ جۇرگىزۋدى، سونداي-اق ىشكى نارىقتى ج ج م- مەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى.