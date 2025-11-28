كەشكى جانە تۇنگى ۋاقىتتا جەدەل جاردەم شاقىرۋ تاريفى وسەدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ «تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى اياسىندا جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىندە ۇسىنىلاتىن مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە تاريفتەردى بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىعىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلمەك. قۇجات جوباسى اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالاندى.
- مەديتسينالىق-سانيتارلىق العاشىق كومەك ۇيىمدارىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىنان تىس شاقىرۋلارىنىڭ 4 دارەجەلى شۇعىل جاعدايلارىنا كەتكەن شىعىنداردى وتەۋ تاريفتەر بويىنشا تولەنەدى. ولار ءبىر تىركەلگەن ادامعا 340 تەڭگەدەن 360 تەڭگەگە دەيىن وسەدى. بۇل قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسۋرستارىن كۇشەيتەدى جانە ازاماتتاردىڭ جۇگىنۋىنە جىلدام جاۋاپ بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن جاقسارتۋدى جالعاستىرۋدا. تاريفتەردى قايتا قاراۋ قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنە ەمحانالار جۇمىس ىستەمەيتىن كەشكى جانە تۇنگى ۋاقىتتا قوڭىراۋلاردى جەدەل قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن بۇيرىق جوباسىندا.
قۇجاتقا سايكەس، وزگەرىستەر مىنالارعا باعىتتالعان:
- قوڭىراۋلارعا جاۋاپ بەرۋ جىلدامدىعىن ارتتىرۋ؛
- پاتسيەنتتەرگە كومەك ساپاسىن جاقسارتۋ؛
- قۇتقارۋ بريگادالارىنا ارتاتىن جۇكتەمەنى قولداۋ.
- وسىلايشا، تاريفتىڭ كوتەرىلۋى قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ جۇمىسىن تيىمدىرەك ەتۋگە جانە ءاربىر قازاقستاندىق ءۇشىن مەديتسينالىق كومەكتى قولجەتىمدىرەك جانە ۋاقتىلىراق ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مينيسترلىك جەدەل مەديتسينالىق كومەكتى دامىتۋدى جالعاستىرۋدا. وسىلايشا ءاربىر قوڭىراۋ كاسىبي قولداۋمەن ۋاقتىلى قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەپ تۇسىندىرەدى مينيسترلىكتەن.
بۇيرىق جوباسى 12-جەلتوقسانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر سۇلتانعازيەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسىن كوتەرۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.