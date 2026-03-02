Kazinform ماماندارى MNU ستۋدەنتتەرىنە توتە جازۋ ءالىپبيىن ۇيرەتەدى
استانا. قازاقپارات - Kazinform اگەنتتىگى Maqsut Narikbayev University ستۋدەنتتەرىنە توتە جازۋ ءالىپبيىن ۇيرەتۋ جوباسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر. جوسپارعا ساي، 300 دەن استام بولاشاق زاڭگەر وسى جازۋدى وقىپ، ۇيرەنەدى.
- بيىل تۇڭعىش رەت ستۋدەنتتەرىمىزگە توتە جازۋدى ۇيرەتكەلى جاتىرمىز. 3 اپتالىق كۋرستان قۇقىق جوعارى مەكتەبىنىڭ 1-كۋرس ستۋدەنتتەرى وتپەك. توتە جازۋدى مەڭگەرۋ «قۇقىق تانۋ» جانە «حالىقارالىق قۇقىق» ماماندىعىنىڭ ستۋدەنتتەرىنە تاريحقا تىكەلەي جول اشىپ قانا قويماي، ⅩⅩ عاسىرداعى قىلمىس زاڭدارىنىڭ توتە جازۋمەن باسىلعان قازاقشا نۇسقالارىن ءتۇپنۇسقادا وقۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىر عاسىر بۇرىنعى قىلمىستىق كودەكستى وقىپ، تۇسىنە الۋ قابىلەتى ستۋدەنتتەرىمىزگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە باسقا قىرىنان قاراۋعا، ونى جاقسارتۋ جولىندا ءوز پىكىرلەرىن بىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. توتە جازۋدى مەڭگەرگەن 1-كۋرس ستۋدەنتتەرى جوعارى كۋرستاردا وسى بىلىمدەرىن بەيىندىك پاندەر اياسىندا ەركىن پايدالانىپ، بولاشاقتا باسەكەگە قابىلەتتى، مىقتى كاسىبي مامان بولىپ شىعۋعا مۇمكىندىك الادى، - دەيدى جوعارى گۋمانيتارلىق مەكتەبى جالپى ءبىلىم بەرۋ پاندەرى دەپارتامەنتىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى گۇلزات الىمبايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى وقۋ جىلىندا توتە جازۋ كۋرسىن باسقا ماماندىقتىڭ ستۋدەنتتەرىنە دە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- وسىعان دەيىن ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنە دە 3 كۇندىك كۋرس ۇيىمداستىرىلعان بولاتىن. 3 كۇن بويى ۋنيۆەرسيتەت وقىتۋشىلارى مەن قىزمەتكەرلەرىنە توتە جازۋ قارىپتەرى ۇيرەتىلىپ، تاريح بەتتەرىنە ساياحات جاسالدى. بۇل جوبا الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى، - دەيدى گۇلزات قانات قىزى.
اتالعان جوبا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ساباقتى «قازاقپارات» ح ا ا توتە جازۋ رەداكسياسىنىڭ شەف-رەداكتورى ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى جۇرگىزەدى.
- قازاقتىڭ العاشقى گازەتتەرى توتە جازۋمەن جارىق كوردى. ۇلتىمىزدىڭ زاڭعار جازۋشىلارى ءوز شىعارمالارىن وسى جازۋمەن جازدى. الاشوردا زاڭگەرلەرى قىلمىستىق زاڭداردى توتە جازۋمەن حاتقا ءتۇسىردى. ءبىز توتە جازۋدى ۇيرەنۋ ارقىلى تاريحتىڭ تەرەڭ قاتپارلارىنا بويلاي الامىز. كەشەگى دانىشپان، عۇلاما بابالارىمىز جازىپ كەتكەن مۇرالاردى ءتۇپنۇسقادا وقۋعا مۇمكىندىك تۋادى. تولىق كۋرس بارىسىندا ستۋدەنتتەر توتە جازۋ ءالىپبيىنىڭ تاريحي ماڭىزىمەن تانىسىپ قانا قويماي، جازۋدى ەركىن وقىپ، جازا الاتىن دەڭگەيگە جەتەدى، - دەيدى ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى.
توتە جازۋ - قازاقتىڭ تۇڭعىش ءالىپبيى دەۋگە تولىق نەگىز بار. 1912 -جىلى احمەت بايتۇرسىن ۇلى اراب ءالىپبيى نەگىزىندە قازاق ءتىلىنىڭ وزىندىك دىبىستىق ەرەكشەلىكتەرىن ساقتاي وتىرىپ، يكەمدى ءارى قولايلى قازاقتىڭ ءتول ءالىپبيىن جاسادى. بۇل جازۋ 1929-جىلعا دەيىن مەكتەپتەردە وقىتىلدى.
بۇگىنگى تاڭدا توتە جازۋ ءالىپبيىن قىتاي جانە يرانداعى قازاقتار قولدانادى. سونىمەن بىرگە التايدان اۋا كوشىپ، گيمالاي تاۋىنان اسىپ، تۇركيا جانە ەۋروپا ەلدەرىنە جەتكەن قازاقتاردىڭ ءبىرازى وسى جازۋدى وقي الادى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform اگەنىتتىگى 2009 -جىلدان باستاپ توتە جازۋمەن اقپارات تاراتىپ كەلەدى.
ايدار وسپاناليەۆ