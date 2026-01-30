Kazinform فوتوگرافى ۇلتتىق سپورتتى الەمگە پاش ەتكەنى ءۇشىن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق كوكپار فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن «كوكپار AWARDS - 2025» قورىتىندى ءىس-شاراسىندا ۇلتتىق سپورتتى دامىتۋعا سۇبەلى ۇلەس قوسىپ جۇرگەن سالا ۇزدىكتەرى ماراپاتتالدى.
رەسپۋبليكالىق كوكپار فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن قورىتىندى ءىس-شارادا ۇلتتىق سپورتتىڭ دامۋىنا ءبىر جىل بويى ەڭبەك ەتكەن ۇزدىكتەر انىقتالدى.
سالتاناتتى جيىندا كوكپار سپورتىنىڭ وركەندەۋىنە ۇلەس قوسقان سپورتشىلار، باپكەرلەر، اتبەگىلەر، بالۋاندارمەن قاتار، ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى اقپاراتتىق كەڭىستىكتە ناسيحاتتاپ جۇرگەن مەديا وكىلدەرى دە ماراپاتتالدى.
اتالعان ءىس-شارا بارىسىندا Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ فوتوگرافى ماقسات شاعىرباي «ۇزدىك فوتوگراف» نوميناتسياسىنا يە بولدى. بۇل ماراپات فوتوءتىلشىنىڭ ءبىر جىلدىق ەڭبەگىنىڭ عانا ەمەس، ۇلتتىق سپورتتى ۇزاق جىلدار بويى كاسىبي دەڭگەيدە جۇيەلى تۇردە ناسيحاتتاپ كەلە جاتقان شىعارماشىلىق جولىنىڭ ناتيجەسى رەتىندە باعالاندى.
ماقسات شاعىرباي بۇعان دەيىن دە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلدى فوتوبايقاۋلاردا جوعارى جەتىستىكتەرگە جەتكەن. اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلى وتكەن دۇنيەجۇزىلىك فوتوسايىستا ونىڭ تۋىندىسى 447 مىڭنان استام فوتوسۋرەتتىڭ ىشىنەن ەكىنشى ورىنعا يە بولىپ، حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ جوعارى باعاسىن الدى.
بۇل جەتىستىك كوكپار فەدەراتسياسىنىڭ بيىلعى قورىتىندى ءىس-شاراسىنىڭ سىيلىعىن تاعايىنداۋ بارىسىندا ەسكەرىلگەن نەگىزگى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولدى.
فوتو ءتىلشىنىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا كوكپاردى جانە جالپى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن كەڭىنەن دارىپتەۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار اۋقىمدى جوبا جۇزەگە اسىرىلماق.
- الدا ناقتى جوسپارلار بار. بيىل ءۇش ءىرى كۋبوك ۇيىمداستىرىلادى، سونىڭ ءبىرى تۇركىستان قالاسىندا وتەدى. سونىمەن قاتار 2026 -جىلعى قىركۇيەك ايىندا قىرعىزستاندا وتەتىن كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق باستالادى. وسى ماڭىزدى جارىستاردىڭ بارلىعىن جان-جاقتى ناسيحاتتاپ، فوتوونەر ارقىلى ۇلتتىق سپورتتىڭ رۋحىن كورسەتۋ - باستى ماقساتىم، - دەدى ماقسات شاعىرباي.