كاتونقاراعاي اۋدانىندا 4 ءىلبىس فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى كاتونقاراعاي اۋدانىندا 4 ءىلبىس فوتوتۇزاق وبەكتيۆىنە ءىلىندى.
بۇل تۋرالى كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى وكىلدەرى حابارلادى. فوتوتۇزاقتى ورمانشى جومارت امانبايەۆ ورناتقان.
كادرلاردان كورىنگەندەي، ءىلبىس ءۇش الانىمەن بىرگە كەلە جاتىر.
- بۇل وتە ەرەكشە جاعداي. ويتكەنى الاندار اناسىنىڭ جانىندا شامامەن ەكى جىل بولادى. وسى ۋاقىتتا ولار اڭ اۋلاۋدى، قاۋىپتەن ساقتانۋدى ۇيرەنەدى. مۇنداي كادرلار ۇلتتىق پارك اۋماعىندا جانۋارلاردىڭ سيرەك تۇرلەرىنىڭ ءوسىپ-ونۋىنە قولايلى جاعداي ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قار بارىسى - التايدىڭ اسقاق تاۋلارى مەن تۇمسا تابيعاتىندا مەكەندەيتىن، قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك جىرتقىش.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قىزىلوردادا بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن قاسقىر اۋلانىپ جاتىر.