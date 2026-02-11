ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    كاتونقاراعاي اۋدانىندا 4 ءىلبىس فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى كاتونقاراعاي اۋدانىندا 4 ءىلبىس فوتوتۇزاق وبەكتيۆىنە ءىلىندى.

    ا
    Видеодан алынған скрин

    بۇل تۋرالى كاتونقاراعاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى وكىلدەرى حابارلادى. فوتوتۇزاقتى ورمانشى جومارت امانبايەۆ ورناتقان.

    كادرلاردان كورىنگەندەي، ءىلبىس ءۇش الانىمەن بىرگە كەلە جاتىر.

    - بۇل وتە ەرەكشە جاعداي. ويتكەنى الاندار اناسىنىڭ جانىندا شامامەن ەكى جىل بولادى. وسى ۋاقىتتا ولار اڭ اۋلاۋدى، قاۋىپتەن ساقتانۋدى ۇيرەنەدى. مۇنداي كادرلار ۇلتتىق پارك اۋماعىندا جانۋارلاردىڭ سيرەك تۇرلەرىنىڭ ءوسىپ-ونۋىنە قولايلى جاعداي ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    قار بارىسى - التايدىڭ اسقاق تاۋلارى مەن تۇمسا تابيعاتىندا مەكەندەيتىن، قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك جىرتقىش.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن قىزىلوردادا بيولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن قاسقىر اۋلانىپ جاتىر.

