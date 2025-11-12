كانادالىق ناۋقاس ەمدەلۋ ءۇشىن ەلىمىزدەگى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنا كەلگەن
استانا. KAZINFORM - كانادا ازاماتى العاش رەت قازاقستانعا مويىن ومىرتقاسىنا كوپفۋنكتسيونالدى جاساندى ديسك ورناتۋ بويىنشا جوعارى تەحنولوگيالىق وپەراتسيا جاساۋ ءۇشىن كەلدى.
بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
شەتەلدىك پاتسيەنتكە مويىن ومىرتقاسى بولىگىندە جارىق (گرىجا) دياگنوزى قويىلىپ، وعان زاماناۋي كوپفۋنكتسيونالدى پروتەز قولدانۋ ارقىلى وپەراتسيا جاسالدى. بۇل پروتەز مويىن ومىرتقاسىنىڭ تابيعي قوزعالىسىن ساقتاۋعا جانە قيمىل-قوزعالىستىڭ تولىق قالپىنا كەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
وتا ميكروسكوپ ارقىلى، از ينۆازيۆتى تاسىلمەن، زاماناۋي حيرۋرگيالىق قۇرال-جابدىقتاردى پايدالانا وتىرىپ، جوعارى دالدىكتى ميكروحيرۋرگيالىق ادىستەردى مەڭگەرگەن مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلدى.
پاتسيەنت ناتاليانىڭ ايتۋىنشا، ول قازاقستانعا ارنايى ماقساتپەن كەلگەن، سەبەبى ۇزاق ۋاقىت بويى قاتتى باس اۋرۋى، قول مەن ارقاداعى سىرەسۋ جانە ۇيۋ بەلگىلەرىنەن زارداپ شەككەن.
- بەس جىل بويى اۋىرسىنۋ مەن جايسىزدىقتى سەزىندىم. الايدا وپەراتسيادان كەيىن كەلەسى كۇنى-اق جەڭىلدەپ قالدىم، - دەيدى ناتاليا.
ناتاليانىڭ كانادادا تۇرىپ جاتقانىنا 25 جىلدان استام ۋاقىت بولعان. ول دەنساۋلىعى ناشارلاعان سوڭ اقىلى ەمدەلۋ نۇسقالارىن ىزدەپ، ينتەرنەت ارقىلى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ سايتىن تاپقان.
ناۋقاس بۇعان دەيىن قازاقستاندا بولماعانىن جانە ەل تۋرالى كوپ بىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا ورتالىق تۋرالى اقپاراتپەن تانىسىپ شىققان سوڭ، بۇل - زاماناۋي ءارى بىلىكتى مەديتسينالىق ۇيىم ەكەنىنە كوز جەتكىزگەن.
- وپەراتسيا جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ كاسىبيلىگى مەن ىقىلاسىنا ءتانتىمىن. ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنىڭ دارىگەرلەرىنە قامقورلىعى مەن جوعارى ساپالى ەمى ءۇشىن العىس بىلدىرەمىن، - دەدى ناتاليا.
پاتسيەنت سپينالدىق نەيروحيرۋرگيا ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى، پروفەسسور تالعات كەرىمبايەۆقا ەرەكشە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ورتالىق ۇجىمىنا وركەندەۋ مەن تابىستى جۇمىس تىلەدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الماتى دارىگەرلەرى كوزىنە تەمىر كىرگەن ناۋقاستىڭ كورۋ قابىلەتىن ساقتاپ قالعانىن جازعانبىز.