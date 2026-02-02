كامچاتكاداعى شيۆەلۋچ جانارتاۋى 6 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل اتقىلادى
استانا. KAZINFORM - كامچاتكاداعى شيۆەلۋچ جانارتاۋى جەكسەنبى كۇنى كۇندىز تەڭىز دەڭگەيىنەن 6 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل اتقىلادى. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ قيىر شىعىس بولىمشەسىنە قاراستى ۆۋلكانولوگيا جانە سەيسمولوگيا ينستيتۋتى Telegram-ارناسىندا حابارلادى.
كامچاتكا جانارتاۋلار اتقىلاۋىنا دەن قويۋ توبى مالىمەتىنشە، جانارتاۋدىڭ اتقىلاۋى جالعاسىپ جاتىر.
جارىلىس سالدارىنان كۇل بۇلتىنىڭ بيىكتىگى 6 شاقىرىمعا جەتىپ، باتىس- سولتۇستىك-باتىس باعىتتا شامامەن 70 شاقىرىمعا تارالعان. وسىعان بايلانىستى شيۆەلۋچكە اۆياتسيالىق قاۋىپتىڭ «قىزعىلت سارى» دەڭگەيى بەرىلدى.
شيۆەلۋچ - كامچاتكا تۇبەگىندەگى شىعىس جوتاسى اۋماعىندا ورنالاسقان بەلسەندى جانارتاۋ. ول رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ كامچاتكا ولكەسىندەگى ەڭ سولتۇستىك نۇكتەسىندەگى جانارتاۋلاردىڭ ءبىرى سانالادى. ول جەردەن پەتروپاۆل- كامچاتسكي قالاسىنا دەيىنگى قاشىقتىق شامامەن 440 شاقىرىمدى قۇرايدى.
شيۆەلۋچتىڭ ەڭ قۋاتتى اتقىلاۋلارىنىڭ ءبىرى 1964-جىلعى 12-قاراشادا تىركەلگەن. ول كەزدە جانارتاۋ 15 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كۇل اتقىلاپ، لاي مەن جانارتاۋ جىنىستارىنىڭ اعىندارى 20 شاقىرىمعا دەيىن تاراعان بولاتىن.