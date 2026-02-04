ەكۆادوردان كەلگەن گۇل پارتياسىنان باتىس گۇل تريپسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەكۆادور رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن راۋشان گۇلدەرىنەن سىنامالار الىندى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«سارىارقا» حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ فيتوسانيتاريالىق باقىلاۋ بەكەتىندە قاراعاندى وبلىستىق اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ وسىمدىكتەر كارانتينى جونىندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتورى كارانتينگە جاتقىزىلعان ءونىمدى يمپورتتاۋ كەزىندە باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا فيتوسانيتاريالىق تالاپتارعا قايشى ارەكەتتەردى انىقتادى.
باقىلاۋ ءىس-شارالارى اياسىندا ەكۆادور رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن راۋشان گۇلدەرىنەن سىنامالار الىندى.
جالپى كولەمى 50695 دانا.
«فيتوسانيتاريا» ر م ك قاراعاندى وبلىستىق فيليالىنىڭ ساراپتاما قورىتىندىسىنا سايكەس، گۇلدەردىڭ ءبىر بولىگىنەن كارانتيندىك نىسان - باتىس گۇل ءتريپسى تابىلىپ، اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى.
ماتەريالدار قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس پروتسەستىك شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولداندى.
ا ش م م ي ك سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلارعا ەل اۋماعىنا كارانتينگە جاتقىزىلعان ونىمدەردى اكەلۋ كەزىندە فيتوسانيتاريالىق زاڭناما تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەلىك ۇلىتاۋ وبلىسىن جاتاعان ۋكەكىرە جايلاپ، كارانتين ەنگىزىلگەن ەدى.