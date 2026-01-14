ك ق ك قاۋىپسىزدىگى بويىنشا ا ق ش ۋكرايناعا ىقپال ەتۋى كەرەك - ايدوس سارىم
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايدوس سارىم كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) تەرمينالىنداعى تانكەرگە دروندارمەن جاسالعان شابۋىلعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازاقستان مۇنايىنىڭ ەكسپورتىنا كەدەرگى كەلتىرمەس ءۇشىن ا ق ش پەن وزگە دە سەرىكتەستەر ۋكرايناعا ىقپال ەتۋى كەرەك.
- سول كونسورتسيۋمنىڭ ءىرى اكسيونەرىنىڭ ءبىرى - Chevron. قازىرگى كەزدە ۋكراينا ا ق ش- تىڭ جانە ەۋروپانىڭ قولداۋىنا تاۋەلدى ەكەنىن بىلەمىز. وسىنى ەسكەرسەك، Chevron وتە بەلسەندى كومپانيا جانە ونىڭ مۇمكىندىكتەرى دە جوعارى. سوندىقتان Chevron-نىڭ مۇمكىندىگىن پايدالانۋ كەرەك، ياعني ءوز ۇكىمەتتەرى ارقىلى ۋكراينامەن بايلانىسقا شىعىپ، كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ مەكەمەلەرى مەن مۇلكىنە شابۋىل جاساماۋدى ايتۋ كەرەك، - دەدى ا. سارىم پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالساق، جاقىندا قازمۇنايگاز ك ق ك تەرمينالىنداعى تانكەرگە جاسالعان شابۋىلعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى 2026-جىلعى 13-قاڭتاردا قارا تەڭىز اكۆاتورياسىندا، كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى تەڭىز تەرمينالى ماڭىندا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇنايىن تاسىمالداۋعا قاتىسقان ەكى كەمەدە تىركەلگەن كەلەڭسىز وقيعالار تۋرالى اقپاراتتى رەسمي تۇردە راستادى.