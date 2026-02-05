ك ح د ر كوشباسشىسى كيم چەن ىن پرەزيدەنت ستاتۋسىن الۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ك ح د ر كوشباسشىسى كيم چەن ىن مەملەكەتتىڭ نەگىزىن قالاۋشى كيم ير سەن يەلەنگەن پرەزيدەنت تيتۋلىن مۇراگەرلىككە اينالدىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
38 North باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ماسەلە الداعى توعىزىنشى پارتيا سەزىندە جانە ودان كەيىنگى جوعارعى حالىق جينالىسىنىڭ وتىرىسىندا قاراستىرىلادى.
«ك ح د ر پرەزيدەنتى» اتاعىن كيم چەن ىننىڭ مارقۇم اتاسى كيم ير سەن 1972-جىلدان 1994-جىلى قايتىس بولعانعا دەيىن قولدانعان. 1972-جىلعى كونستيتۋتسيانىڭ بابىندا «ك ح د ر پرەزيدەنتى - مەملەكەت باسشىسى جانە ەلدىڭ ۇلتتىق ەگەمەندىگىن بىلدىرەدى» دەلىنگەن.
الايدا، 1998-جىلى سولتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتتىك لاۋازىمدى جويۋ ءۇشىن كونستيتۋتسياعا تۇزەتۋلەر ەنگىزدى، بۇل نەگىزىن قالاۋشىنىڭ ۇلى كيم چەن يردىڭ ۇلتتىق قورعانىس كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقارۋىنا سەبەپ بولدى.
باسىلىم اتاپ وتكەندەي، پرەزيدەنتتىك اتاقتىڭ قالپىنا كەلتىرىلۋى ەلدىڭ شەشىم قابىلداۋ قۇرىلىمىنا، سونىڭ ىشىندە قورعانىس جانە سىرتقى ساياسات ماسەلەلەرىندە، سونداي-اق مۇراگەرلىكتى جوسپارلاۋعا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك كورەيا وسى ايدا ديپلوماتيا، قورعانىس جانە ەكونوميكا سالاسىنداعى الداعى 5 جىلعا ارنالعان نەگىزگى ساياسات باعىتتارىن انىقتايتىن توعىزىنشى پارتيا سەزىنە دايىندالىپ جاتىر.