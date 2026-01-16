جيىرما جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى كەيىنگە ىسىرىلىپ كەلگەن ەرتىسكە كوپىر سالۋ جوباسى ىسكە اسا ما
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ەرتىس وزەنى ارقىلى وتەتىن جاڭا كوپىردىڭ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ جاتىر. مەنوۆنوە كەنتى ماڭىنداعى بۇل كوپىر قۇرىلىسى العاش رەت 2007 -جىلى تالقىلانعانىمەن، تەك قازىر عانا جوبا ناقتى ىسكە اسىرۋ كەزەڭىنە ءوتتى.
قالاعا تاعى ءبىر كوپىر نە ءۇشىن قاجەت
قازىرگى تاڭدا وسكەمەندە ەرتىس ارقىلى وتەتىن نەبارى ەكى كوپىر بار. ەكەۋى دە ۇزاق جىلدان بەرى شامادان تىس جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەپ كەلەدى. اسىرەسە ورتالىقتاعى كوپىردىڭ جاعدايى كۇردەلى.
تاۋلىگىنە ودان 70 مىڭعا جۋىق كولىك وتەدى. سونىڭ سالدارىنان جول جامىلعىسىنىڭ جاعدايى سىن كوتەرمەيدى. حالىق تا شاعىمىن قارشا بوراتىپ جاتىر.
وسى سەبەپتى جاڭا كوپىر سالۋ ماسەلەسى كوپتەن بەرى جاي عانا ينفراقۇرىلىمدىق جوبا ەمەس، قالا تۇرعىندارىنىڭ كۇندەلىكتى قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتەتىن ماڭىزدى قاجەتتىلىككە اينالدى.
- 2025 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ باستالىپ، جوبالاۋشى انىقتالدى. قازىر باستاپقى دەرەكتەر جينالىپ، تۇجىرىمدامالىق نۇسقالار پىسىقتالۋدا، - دەدى شىعىس قازاقستان وبلىسى جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇربەك تۇراروۆ.
جاڭا كوپىر قانداي بولماق
جوبا وڭىردەگى ەڭ اۋقىمدى كوپىر وتكەلدەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. كوپىردىڭ ۇزىندىعى 834 مەتر بولسا، وعان اپاراتىن جولداردىڭ ۇزىندىعى 1181 مەتردى قۇرايدى.
ءارقايسىسىنىڭ ەنى 3,5 مەتردەن تۇراتىن التى جولاقتى جول جالپى ۇزىندىعى شامامەن 2,35 شاقىرىم بولاتىن كولىك ماگيسترالىن قالىپتاستىرادى. كوپىرگە كىرەبەرىس ياروسلاۆسكايا كوشەسى مەن الماتى تاسجولىنىڭ قيىلىسىنان، ال شىعابەرىس سەرىكبايەۆ جانە كاربىشيەۆ كوشەلەرى ماڭىنان جوسپارلانعان.
- بۇل جوبا تەك جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن عانا ەمەس. ول تۇرعىن اۋدانداردان جۇمىس ورىندارىنا جەتۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا، قالانىڭ ءار بولىگىنىڭ ءوزارا بايلانىسىن جاقسارتۋعا جانە كولىك اعىنىن ءتيىمدى قايتا بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى نۇربەك تۇراروۆ.
جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ 2026 -جىلى اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان. وسىدان كەيىن وبلىس بيلىگى قۇرىلىسقا قارجى ءبولۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ءوتىنىم بەرمەك. الدىن الا ەسەپتەۋ بويىنشا جوبانىڭ قۇنى 115 ميلليارد تەڭگە شاماسىندا باعالانىپ وتىر.
جيىرما جىلعا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان جوبا
العاش رەت كوپىر تۋرالى جوبا 2007 -جىلى تانىستىرىلعان. ول كەزدە كوپىردىڭ ۇزىندىعى 420 مەتر، ال قۇنى سول ۋاقىتتاعى باعامەن 12,2 ميلليارد تەڭگە دەپ باعالانعان. قۇرىلىستى 2016 -جىلعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعانىمەن، جوبا بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەردەن اسا المادى.
2010 -جىلداردىڭ ورتاسىندا بۇل تاقىرىپ قايتا كوتەرىلدى. كوپىر قۇرىلىسى وبلىستىڭ ون باسىم ينۆەستيتسيالىق جوباسىنىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە (تەن) ازىرلەندى. الايدا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماعا قارجى بولىنبەگەندىكتەن، 67 ميلليون تەڭگە جۇمسالعان تەن وزەكتىلىگىن جوعالتتى. وسىلايشا جوبا تاعى دا توقتاپ قالدى. 2017 -جىلعا قاراي قۇرىلىس باعاسى 62 ميلليارد تەڭگە دەپ باعالانعان.
- 2025 -جىلى «Altay Invest-2025» حالىقارالىق ينۆەستيتسيالىق فورۋمىندا بۇل جوباعا جاڭا سەرپىن بەرىلدى. فورۋم اياسىندا قۇزىرلى باسقارما مەن قىتايدىڭ International Engineering Branch of Loungian Road and Bridge Co.، Ltd كومپانياسى اراسىندا سەرىكبايەۆ كوشەسىن جالعاۋ جانە ەرتىس ارقىلى كوپىر وتكەلىن سالۋ بويىنشا مەموراندۋمعا قول قويىلدى، - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگى.
قۇرىلىس قاشان باستالادى
ەگەر دايىندىق كەزەڭدەرى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتالسا، مەردىگەر كومپانيا قۇرىلىس جۇمىستارىنا 2026 -جىلى كىرىسۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ماماندار مەرزىم جانە قارجىلاندىرۋمەن قاتار ەرتىس وزەنىنىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىنا جانە كوپىردىڭ ساپاسىنا ايرىقشا كوڭىل ءبولۋ قاجەتتىگىن العا تارتتى. سەبەبى بىلتىر كۇزدە قالاداعى ءۇلبى وزەنى ارقىلى وتەتىن شنايدەر كوپىرى وپىرىلىپ قۇلاعان بولاتىن. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
سوندىقتان جاڭا كوپىرگە قويىلاتىن تالاپ تا جوعارى. وسكەمەن ءۇشىن بۇل - جاي عانا جاڭا قۇرىلىس ەمەس، قالادا ۇزاق ۋاقىت بويى شەشىمىن تاپپاي كەلگەن ينفراقۇرىلىمدىق ماسەلەلەردىڭ بىرىنە نۇكتە قويۋتىن مۇمكىندىك.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندەگى ەرتىس كوپىرى كۇردەلى جوندەۋ الدىندا كەشەندى تەكسەرۋدەن وتەتىندىگى جايلى جازعانبىز.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى