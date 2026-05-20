جۇمىستان قاجۋدىڭ ەمى - ۇيقى
استانا. KAZINFORM - جاڭا اۋقىمدى زەرتتەۋ جۇمىستان قاجۋدىڭ دەنساۋلىققا اسەرىن ازايتۋدا ەڭ ءتيىمدى فاكتور ساپالى ۇيقى ەكەنىن كورسەتتى. عالىمدار ون جىل بويى 2871 ادامنىڭ دەرەكتەرىن تالداپ، سوزىلمالى سترەسس جاعدايىندا قانداي ادەتتەر اعزانى جاقسىراق قورعايتىنىن زەرتتەگەن، دەپ حابارلايدى link.springer.com.
زەرتتەۋ اۆتورلارى دۇرىس تاماقتانۋ، سپورت، ۇيقى، الكوگول تۇتىنۋ جانە تەمەكى شەگۋ سياقتى بەس فاكتوردى سالىستىرعان. ناتيجەسىندە ەڭ كۇشتى قورعانىس اسەرىن ءدال ۇيقى كورسەتكەن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ۋىتتى جۇمىس ورتاسى، تۇراقسىز كەستە، ارتىق جۇمىس پەن ءۇزىلىستىڭ بولماۋى اعزانىڭ رەسۋرسىن بىرتىندەپ سارقا بەرەدى. مۇنداي جاعدايدا كەشكى جاتتىعۋ نەمەسە دۇرىس تاماقتانۋ عانا ماسەلەنى تولىق شەشە المايدى.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋ:
- دۇرىس تاماقتانۋ مەن ساپالى ۇيقى دەنساۋلىقتى ايتارلىقتاي جاقسارتاتىنىن؛
- سپورتتىڭ جالپى دەنساۋلىققا پايدالى بولعانىمەن، سترەسس اسەرىن ايتارلىقتاي باسەڭدەتپەيتىنىن؛
- الكوگولدى از تۇتىنۋ دا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن كورسەتتى.
زەرتتەۋ Conservation of Resources theory نەگىزىندە جۇرگىزىلگەن. عالىمدار ادامنىڭ ەنەرگياسى مەن پسيحولوگيالىق رەسۋرستارى ۇزاق سترەسس كەزىندە تاۋسىلاتىنىن، ال ۇيقى سول رەسۋرستاردى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ەڭ ماڭىزدى مەحانيزمى ەكەنىن ايتادى.
اۆتورلار جۇمىس بەرۋشىلەر تەك موتيۆاتسيالىق ترەنينگتەرمەن شەكتەلمەي، قىزمەتكەرلەردىڭ دەمالىس رەجيمى مەن جۇمىس جۇكتەمەسىنە دە نازار اۋدارۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى.