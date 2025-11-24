جەڭىلدىكپەن العان تاۋاردى قايتا وتكىزۋگە بولا ما
استانا. KAZINFORM - ەگەر ءسىز جەڭىلدىكپەن تاۋار الساڭىز، ءبىراق، بەلگىلى ءبىر جاعدايعا بايلانىستى كەرى قايتارعىڭىز كەلسە، تاۋاردى وتكىزىپ، اقشاڭىزدى قايتارا الاسىز با؟ بۇل ساۋالعا قۇزىرلى ورگان وكىلى جاۋاپ بەردى.
- وسى ماسەلە بويىنشا كەيبىر ساتۋشى قاتەلەسەدى، ويتكەنى، زاڭدا «تاۋاردىڭ كەمشىلىگى بار» دەگەن ۇعىم بار، ياعني تاۋاردا ءبىر اقاۋ بار، ول تومەندەتىلگەن باعامەن ساتىلادى. مۇنداي تاۋارلار قايتا وتكىزۋگە جاتپايدى. ال، اكسيا نەمەسە جەڭىلدىكپەن ساتىپ الىنعان تاۋاردى قايتارۋعا بولادى. بۇل جاعدايدا ساتۋشى باس تارتسا، ول زاڭ بۇزۋشىلىق، - دەپ قىسقا قايىردى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەركەبۇلان تاعاشيەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
بۇعان دەيىن ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى، قوس باعا قويۋ، ياعني ساتىپ الۋ مەن ءبولىپ تولەۋدىڭ ايىرماشىلىعىن ءتۇسىندىرىپ بەرگەن ەدى.
سونداي-اق بريفينگ بارىسىندا «تاۋاردىڭ جارناماداعى باعاسى مەن دۇكەندەگى باعاسى اراسىندا ايىرماشىلىق بولسا، نە ىستەۋ كەرەك؟» دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 2,2 ميلليارد تەڭگەگە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعى قورعالدى.