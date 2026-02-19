«جىبەك جولى» تەلەارناسى قىتاي تەلەەفيرىندە قازاقتىڭ ۇلتتىق مادەنيەتىن كورسەتتى
استانا. قازاقپارات - «Jibek Joly» تەلەارناسى قىتايدىڭ CGTN تەلەارناسىندا وتكەن «كوكتەم مەيرامى» گالا-كونسەرتىنىڭ ترانسلياتسياسىنىڭ سەرىكتەسى بولدى. قازاقستاندىق بلوك - ۇلى جىبەك جولى داستۇرلەرى مەن بولاشاق تەحنولوگيالارىن بىرىكتىرگەن اۋقىمدى تەلەشوۋدا - ۇلتتىق كولوريت پەن جوعارى مادەنيەتتىڭ بىرەگەي ۇيلەسىمى رەتىندە كورەرمەنگە ۇسىنىلدى.
بۇل سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى نەگىزى - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ت ر ك جانە CMG كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن مەگاجوباسى «Silk Way Star»، ول ەۋرازيالىق گۋمانيتارلىق ديالوگتىڭ تانىمال برەندىنە اينالدى. حالىقارالىق ۆوكالدىق كونكۋرس ورتالىق ازيا، كاۆكاز، مالايزيا، قىتاي، وڭتۇستىك كورەيا جانە موڭعوليا تالانتتارىن ءبىر ارناعا توعىستىردى.
مۇنداي ىنتىماقتاستىق قازاقستاندىق تەلەديدارعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، وتاندىق كونتەنتتىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايقىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ CGTN ەفيرىندە بولۋى - مادەنيەت شەكارا بىلمەيتىنىن تاعى ءبىر دالەلدەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، BBC قازاقستاندىق Silk Way Star جوباسىن گۋمانيتارلىق ديالوگ ۇلگىسى دەپ جازعان ەدى.