جوعارى سوت كەڭەسى 17 سۋديانى قىزمەتىنەن بوساتادى
استانا. KAZINFORM - جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. وتىرىس بارىسىندا كەڭەس جانىنداعى كوميسسيالار مەن سوت ءجيۋريىنىڭ 2025 -جىلعى جۇمىس قورىتىندىلارى، سونداي-اق سوت جۇيەسىن كادرلىق قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى، دەپ حابارلايدى كەڭەستىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
2025 -جىلعى 2- قىركۇيەكتە جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى دميتري مالاحوۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا سوت جۇيەسىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، بەلگىلەنگەن كەستەدەن تىس جەر، كورپوراتيۆتىك، سالىق جانە قارجى قۇقىقتارى سالالارىنداعى ماماندار ءۇشىن 10 وبلىستىق جانە ولارعا تەڭەستىرىلگەن سوتتاردا 13 بوس سۋديا لاۋازىمىنا كونكۋرس جاريالانعان بولاتىن.
- سوت جۇيەسىنە بىلىكتى زاڭگەرلەردى تارتۋ ماقساتىندا كەڭەس العاش رەت ادۆوكاتتار مەن زاڭگەرلەر قاۋىمداستىقتارى، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ جانە ارناۋلى ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن ءتۇسىندىرۋ باعىتىنداعى ونلاين- سەمينارلار وتكىزدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ىرىكتەۋگە قاتىسۋشىلار سانىن ەكى ەسەگە جۋىق ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەپ اتاپ ءوتتى د. مالاحوۆ.
تاعايىنداۋعا ۇسىنىلعان كانديداتتار تۋرالى مالىمەتتەر كەڭەستىڭ رەسمي YouTube ارناسىنداعى وتىرىستىڭ ونلاين- ترانسلياتسياسى بارىسىندا جاريالانىپ، سونداي-اق رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار، جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى بىلىكتىلىك كوميسسياسىنىڭ، كادرلىق رەزەرۆ جونىندەگى كوميسسيانىڭ جانە سوت ءجيۋريىنىڭ 2025 -جىلعى قىزمەت قورىتىندىلارى شىعارىلدى.
بۇعان دەيىن كانديداتتاردىڭ بىلىكتىلىك ەمتيحانىنىڭ كەزەڭدەرىنەن ءوتۋى بىرنەشە ايعا سوزىلاتىن. پروتسەدۋرالاردى وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا ونى وتكىزۋ تاسىلدەرى قايتا قارالىپ، بىلىكتىلىك كوميسسياسىنىڭ قۇرامى جاڭارتىلدى جانە ەمتيحان فورماتى وزگەرتىلدى. قازىر ەمتيحاندار اي سايىن وتكىزىلىپ، ولاردان ءوتۋدىڭ جالپى مەرزىمى 1,5 جىلدان ءۇش ايعا دەيىن قىسقارتىلدى.
جوعارى سوت كەڭەسى جانىنداعى سوت ءجيۋريى قىزمەتىنىڭ تالداۋى ءبىرىزدى جانە ورنىقتى تارتىپتىك پراكتيكا قالىپتاسقانىن كورسەتەدى. 2024 - جانە 2025 -جىلدارداعى تارتىپتىك جازالار سانى شامالاس بولعانىنا قاراماستان، سوت ءجيۋريى شەشىمدەرىنە شاعىمدانۋ سانى ۇشتەن بىرىنە قىسقاردى.
كادر رەزەرۆى تۋرالى ءسوز قوزعاعان كەڭەس ءتوراعاسى ونىڭ سۋديالار كورپۋسىن جاڭارتۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگى بولۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. تالاپتاردى كۇشەيتۋ جانە سانىن وڭتايلاندىرۋ ناتيجەسىندە 2025 -جىلى كادر رەزەرۆىنەن جوعارى تۇرعان جانە باسشىلىق لاۋازىمدارعا 42 سۋديا تاعايىندالدى (2024 -جىلى - 9) .
وتىرىس بارىسىندا كەڭەس ءارتۇرلى نەگىزدەر بويىنشا 17 سۋديانى قىزمەتىنەن بوساتۋدى ۇسىندى. سونداي- اق زەينەت جاسىنا جەتكەن ەكى سۋديانىڭ وكىلەتتىگى ۇزارتىلدى.
سوت ءجيۋريىنىڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى شەشىمدەرىنە شاعىمدانعان ءۇش سۋديانىڭ وتىنىشتەرى قارالدى. قاراۋ ناتيجەلەرى بويىنشا بارلىق شەشىم نەگىزدى دەپ تانىلىپ، كۇشىندە قالدىرىلدى.
جوعارى سوت كەڭەسى ىرىكتەۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ، سۋديالاردىڭ تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋ جانە سۋديالار كورپۋسىنىڭ وڭ يميدجىن قالىپتاستىرۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن استانادا ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن سۋديا قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن جازعان ەدىك.