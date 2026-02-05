جەتىسۋدا جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەپ وتىرعان قىزمەتكەرلەر سوتتالدى
تالدىقورگان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا كولىك قۇرالدارىن زاڭسىز تىركەۋگە بايلانىستى رەزونانستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت ۇكىمى شىقتى. 21 ادام كىنالى دەپ تانىلدى.
ءىس فيگۋرانتتارى اراسىندا الماتى جانە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان ح ق و قىزمەتكەرلەرى، اكىمشىلىك پوليتسيا وكىلدەرى جانە دەلدالدار بار.
ۇكىم جەتىسۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا جاريالاندى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، سەگىز سوتتالۋشى قىلمىستىق سحەمانى ۇيىمداستىرعان، ال قالعاندارى الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى ىسكە قاتىسقان. ولار قۇجاتتاردى قولدان جاساپ، مەملەكەتتىك دەرەكقورعا جالعان مالىمەتتەر ەنگىزىپ، جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەۋمەن اينالىسقان.
قىلمىستىق ءىس 270 تومنان تۇرادى جانە قىلمىستىق كودەكستىڭ 206-بابى 3-بولىگى، 385-بابى، 262-بابى 3-بولىگى جانە 361-بابى بويىنشا قارالدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، 2020- 2021 -جىلدارى الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋدانىنداعى ماماندىرىلعان ح ق و- دا سوتتالۋشىلار شەتەلدەن اكەلىنگەن جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز زاڭداستىرعان. دەلدالدار ارقىلى الىنعان اقشا ءۇشىن ولار مىندەتتى تولەمدەردىڭ تولەنگەنى تۋرالى تۇبىرتەكتەردى قولدان جاساپ، كولىك قۇرالدارىن راسىمدەگەن. وسىلايشا 904 جۇك كولىگى تىركەلىپ، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال 5,6 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
سونىمەن قاتار، 2022 -جىلعى 31- قازان مەن 2023 -جىلعى 20 -اقپان ارالىعىندا ءدال وسىنداي قىلمىستىق سحەما جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سارقان اۋدانىندا ارەكەت ەتكەن. ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتى سوتتالۋشىلاردىڭ ءبىرى باسقارعان. ونىڭ قۇرامىنا ح ق و قىزمەتكەرلەرى، اكىمشىلىك پوليتسيا وكىلدەرى مەن دەلدالدار كىرگەن. اتالعان كەزەڭدە 481 كولىك زاڭسىز راسىمدەلىپ، كەلتىرىلگەن زالال 3,7 ميلليارد تەڭگە بولعان.
جالپى العاندا، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن شىعىن 9 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى پروكۋرور رۇستەم سماعۇلوۆ سوتتان سوتتالۋشىلارعا 3 جىلدان 14 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى. جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلدەرى دە قىلمىستىڭ اۋقىمى مەن سالدارىنىڭ اۋىرلىعىن اتاپ ءوتىپ، پروكۋراتۋرانىڭ ۇستانىمىن قولدادى.
سوت ۇسىنىلعان دالەلدەمەلەردى زەردەلەي كەلە، بارلىق سوتتالۋشىنى كىنالى دەپ تانىدى.
- جاسالعان قىلمىستىڭ قوعامدىق قاۋىپتىلىگى مەن سيپاتىن ەسكەرە وتىرىپ، سوت 2 جىلدان 12 -جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى، - دەدى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى باقىت ەرماحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوتتالعاندار جازاسىن قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسىنىڭ ەڭ تومەنگى جانە ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەلەرىندە وتەيدى. ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق جانە 15 تاۋلىك ىشىندە اپەللياتسيالىق تارتىپپەن شاعىمدانۋعا بولادى.