جەتىسۋدا 4 جاسار ۇلىن بايلاپ ساباعان اناعا ۇكىم شىقتى
استانا. قازاقپارات - جەتىسۋ وبلىسىندا ءوز بالاسىنا قاتىگەزدىك تانىتقان اناعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى، دەپ حابارلايدى Politico.kz.
پانفيلوۆ اۋداندىق سوتى 4 جاسار ۇلىن سوققىعا جىققان 28 جاستاعى ماريا بەلەكوۆانى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىپ، ونى پسيحياتريالىق ستاتسيونارعا جاتقىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا ايەلدىڭ تۋا بىتكەن پسيحيكالىق اۋىتقۋى جانە جەڭىل اقىل-وي كەمىستىگى بار ەكەنى انىقتالدى.
تەرگەۋ مالىمەتتەرىنە سايكەس، وقيعا 2026 -جىلدىڭ 18-قاڭتارىندا بولعان. ءبۇلدىرشىن ۆانناداعى سۋ شۇمەگىن اشىق قالدىرىپ، بولمەنى سۋ باسقان سوڭ اشۋلانعان اناسى بالانى جىلىتۋ باتارەياسىنا بايلاپ، ساباعان. بۇل ءساتتى وتباسىنىڭ تانىسى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ الىپ، كەيىن بەينەجازبا مەسسەندجەرلەر ارقىلى تاراپ كەتكەن.
سوتتالۋشى قىلمىس كەزىندە ءوز ءىس-ارەكەتىنىڭ ءمانىن تۇسىنبەگەندىكتەن جانە اينالاسىنداعىلارعا قاۋىپ توندىرەتىندىكتەن، سوت وعان جالپى ۇلگىدەگى ستاتسيوناردا ماجبۇرلەپ ەمدەۋ شاراسىن تاعايىندادى. زارداپ شەككەن بالا مەن ونىڭ باۋىرى ارنايى سابيلەر ۇيىنە ورنالاستىرىلدى.
ەسكە سالايىق، جاركەنت قالاسىندا بولعان بۇل جايت قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا قوعامدا قىزۋ تالقىلانعان ەدى. سول كەزدە ايەلدىڭ جولداسى تايىر قۇربانجانوۆ ايەلىنىڭ پسيحولوگيالىق اۋىتقۋلارى بار ەكەنىن بىلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن. سوت ۇكىمى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.