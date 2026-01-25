ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    جەتىسۋ وبلىسىندا جول اپاتىنان 5 ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - ءارتۇرلى دارەجەدەگى دەنە جاراقاتىن العان 2 جولاۋشى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى جەتىسۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Видеодан скрин

    24-قاڭتار كۇنى شامامەن ساعات 15:30 دا جەتىسۋ وبلىسى اقسۋ اۋدانىندا «كوشكەنتال - قاپال» اۆتوجولىنىڭ 4-شاقىرىمىندا ەكى اۆتوكولىكتىڭ قاتىسۋىمەن جول-كولىك وقيعاسى بولدى.

    الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، Toyota Avalon جانە Toyota Camry ماركالى اۆتوكولىكتەر سوقتىعىسقان. وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە تەرگەۋ-جەدەل توبى شىعىپ، العاشقى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلۋپ جاتىر.

    - جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان 5 ادام قازا تاپتى. ءارتۇرلى دارەجەدەگى دەنە جاراقاتىن العان 2 جولاۋشى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر وقيعانىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايلارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە، بارلىق نۇسقالار قاراستىرىلىپ جاتىر. تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسى دەپارتامەنت باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا. پوليتسيا قازا تاپقانداردىڭ جاقىندارى مەن تۋىستارىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءتارتىپ ساقشىلارى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، جىلدامدىق رەجيمىن بۇزباي، اراقاشىقتىقتى ساقتاۋعا جانە جولدا بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىرادى.

    وسىدان بۇرىن اقتاۋ قالاسىنان بەينەۋگە باعىت العان اۆتوبۋس اپاتقا ۇشىراپ، 4 ادام مەرت بولعانىن جازعانبىز.

