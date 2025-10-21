جەتى ساعاتتان از ۇيىقتايتىن ادامنىڭ ءتۇرى قالاي وزگەرەتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - ۇيقى تەحنولوگياسىمەن اينالىساتىن Simba كومپانياسى 7 ساعاتتان از ۇيىقتايتىن ادامنىڭ ءتۇرى قالاي وزگەرەتىنىن كورسەتتى.
7 ساعاتتان از ۇيىقتاۋ ءاجىمنىڭ كوبەيۋىنە، دەنە مەن بەت تەرىسىنىڭ قۇرعاۋىنا جانە كوز استىنداعى قارا شەڭبەرلەردىڭ پايدا بولۋىنا اكەپ سوعادى. مۇنىڭ ءبارى از ۇيىقتاپ، جاسۋشالاردىڭ قالپىنا كەلۋىنە ۋاقىت جەتپەي قالاتىندىقتان بولادى ەكەن. سەبەبى شامادان تىس جۇمىس كورتيزول دەڭگەيىن جوعارىلاتادى.
Simba جاساندى ينتەللەكت گەنەراتورى جاساعان بۇل سۋرەتتەر جەتى ساعاتتىق ۇيقىنىڭ (سول جاقتا) جانە جەتى ساعاتتان از ۇيقىنىڭ (وڭ جاقتا) بەتكە قالاي اسەر ەتەتىنىن كورسەتەدى.
«تۇندە ءسىزدىڭ تەرىڭىز ءوزىن-ءوزى جاڭارتۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ، سونداي-اق جاڭا جاسۋشالار ءتۇزۋ سياقتى ماڭىزدى قىزمەتتەردى ورىندايدى»، - دەيدى ليزا ارتيس، Simba, The Sleep Charity ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.