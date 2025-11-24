جۇرگىزۋشىلەر قانداي قاعيدالاردى قاتاڭ ەستە ساقتاۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ كەزىندە جۇرگىزۋشىلەردىڭ موبيلدى قۇرىلعىلارعا الاڭداۋى جول قاۋىپسىزدىگىنە ۇلكەن قاتەر ءتوندىرىپ وتىر. سوڭعى وقيعالار ءتارتىپتى كۇشەيتىپ، جولاۋشىلاردىڭ ءومىرىن قورعاۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋدىڭ قاجەتتىگىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
قازاۆتوجول كومپانياسى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ەسكە سالىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جاسادى.
- جاقىندا استانا-پاۆلودار باعىتى بويىنشا بولعان جاعداي ءبىرقاتار جۇرگىزۋشىنىڭ بىرنەشە سەرۆيسكە تىركەلىپ، قوزعالىس كەزىندە حابارلاما جازۋعا، قوسىمشا تاپسىرىس قاراۋعا، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن بەينەماتەريالدارعا نازار اۋدارۋعا اۋەستىگى بار ەكەنىن كورسەتتى. مۇنداي ارەكەتتەر كولىك جۇرگىزۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ قانا قويماي، جولاۋشىنىڭ ومىرىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى. بۇل - جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى زاڭ تالاپتارىن ورەسكەل بۇزۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى تومەندەگى قاعيدالاردى قاتاڭ ەستە ساقتاۋعا شاقىردى:
1. كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون قولدانۋعا تىيىم سالىنادى. تەك داۋىس زورايتقىش ارقىلى سويلەسۋ نەمەسە جولدان الاڭداتپايتىن ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەردى پايدالانۋ رۇقسات ەتىلەدى.
2. بىرنەشە سەرۆيستە قاتار جۇمىس ىستەۋ كولىك باسقارۋ پروتسەسىنە كەدەرگى كەلتىرمەۋى ءتيىس.
3. جولاۋشى ەسكەرتۋ جاساعان جاعدايدا ونى قۇرمەتپەن قابىلداپ، قاۋىپسىزدىككە نۇقسان كەلتىرەتىن ارەكەتتەردى دەرەۋ توقتاتۋ قاجەت.
4. قاعيدالاردى بۇزۋ ايىپپۇل سالۋعا، سەرۆيستەن شەتتەتىلۋگە، سونداي-اق زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.
5. ءاربىر رەيستە باستى نازار - جولاۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن كولىكتى اپاتسىز باسقارۋ.
جولاۋشى اماندىعى - بارشامىزعا ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. ساپالى قىزمەت كورسەتۋ، كاسىبي ءتارتىپ پەن ۇقىپتىلىق - ءسىزدىڭ ابىرويىڭىز بەن سالانىڭ بەدەلىن ارتتىراتىن نەگىزگى ولشەمدەر.
قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاي وتىرىپ، جولاۋشىلارعا سەنىمدى، جايلى ءارى قاۋىپسىز قىزمەت كورسەتەيىك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن باتىس قازاقستاندا جول اپاتىنان 8 ادام كوز جۇمعانىن جازعان ەدىك.