جەرورتا تەڭىزىن كەسىپ وتپەك بولعان 11 زاڭسىز ميگرانت قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - مالتا جاعالاۋىندا زاڭسىز ميگرانتتاردى تاسىمالداعان قايىق اۋدارىلىپ، 11 ادام قازا تاپتى.
سۋعا كەتكەن ادامداردى تۇرىك بالىقشىلارى قۇتقارىپ قالدى، دەپ حابارلايدى Anadolu Ajansi.
قايعىلى وقيعا ليۆيا، تۋنيس، مالتا جانە يتاليا اراسىنداعى زاڭسىز كوشى-قون باعىتتارىنىڭ بىرىندە، جەرورتا تەڭىزىنىڭ ورتالىق بولىگىندە بولعان.
يتاليانىڭ جاعالاۋ كۇزەتى قىزمەتىنە سىلتەمە جاساعان جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، بورتىندا 60 تان استام زاڭسىز ميگرانت بولعان قايىق مالتانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنان شامامەن 45-50 تەڭىز ءميلى قاشىقتىقتا اۋدارىلعان.
تەڭىزگە قۇلاعان ادامدارعا جاقىن ماڭدا جۇرگەن بالىق اۋلاۋ كەمەسى كومەككە كەلگەن.
مالتانىڭ ىشكى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى گلەنن بەدينگفيلد X الەۋمەتتىك جەلىسىندە مالتادان شىعىسقا قاراي شامامەن 50 تەڭىز ءميلى جەردە 53 زاڭسىز ميگرانتتىڭ قۇتقارىلعانىن، سونداي-اق 11 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلعانىن حابارلادى.
- مۇنداي قايعىلى وقيعالاردىڭ قايتالانباۋى ءۇشىن ادام ساۋداسىمەن اينالىساتىن قىلمىستىق توپتارعا قارسى ەۋروپا دەڭگەيىندە باتىل شارالار قابىلدانىپ، جەرورتا تەڭىزى وڭىرىندەگى كوشى-قون ماسەلەلەرىنە قاتىستى ۇيلەستىرىلگەن ساياسات قاجەت،-دەدى گلەنن بەدينگفيلد.
وقيعا كەزىندە ەرەكشە ءرول اتقارعان تۇرىك بالىقشىلارى كەمىندە 48 ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعان. ولار دەر كەزىندە كومەك كورسەتىپ، قۇرباندار سانىنىڭ ارتۋىنا جول بەرمەگەن.