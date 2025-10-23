جەر سىلكىنىسى: كامچاتكادا تاۋلىك ىشىندە 14 افتەرشوك تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - كامچاتكا ولكەسىندە سوڭعى تاۋلىكتە 14 جەر استى ءدۇمپۋى - افتەرشوك تىركەلدى. ونىڭ ءبىرى ەلدى مەكەندەردە سەزىلگەن.
بۇل تۋرالى ءوڭىردىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى باس باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى، دەپ جازادى Kazinform تاسس اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
«تاۋلىك ىشىندە ماگنيتۋداسى 3,5 تەن 5,3 كە دەيىنگى 14 افتەرشوك بولدى. ەلدى مەكەندەر اۋماعىندا ءبىر جەر استى ءدۇمپۋى سەزىلدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار وڭىردە بىرنەشە جانارتاۋدىڭ بەلسەندىلىگى جالعاسىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا بەزىمياننىي، شيۆەلۋچ، كليۋچيەۆسكوي، كارىمسكي، كراشەنيننيكوۆ جانە كامبالنىي جانارتاۋلارى بار.
توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى كامچاتكا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن اتالعان جانارتاۋلارعا جاقىنداماۋعا شاقىردى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن كامچاتكادا ءبىر تاۋلىكتە 130 دان استام جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن جازعانبىز.
ال جۋىردا وسى وڭىردە جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جانارتاۋ وياندى.