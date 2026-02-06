ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:54, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    جەرگە ماگنيتتى داۋىل سوقتى

    استانا. KAZINFORM - عالىمدار بولجاعان ماگنيتتى داۋىل 5- اقپاندا باستالدى.

    Сильная магнитная буря началась на Земле: мощность почти рекордная
    Фото: ТАСС

    بۇل تۋرالى رەسەي قولدانبالى گەوفيزيكا ينستيتۋتى (IAG) حابارلادى.

    IAG مالىمەتى بويىنشا، جەردىڭ ماگنيت ءورىسىنىڭ بۇزىلۋ دەڭگەيى (كۇشتىلىگى) بەس بالدىق شكالا بويىنشا G1 دەڭگەيىنە جەتتى، مۇندا G5 «وتە كۇشتى» جانە G1 «ءالسىز».

    الايدا تاسس اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ كۇن استرونوميا زەرتحاناسىنىڭ ماماندارى 24 ساعات ىشىندە G2-G3 دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.

    - داۋىلدىڭ ناقتى انىقتالعان ءبىر عانا سەبەبى جوق جانە بۇل اي باسىنان بەرى بايقالعان وتە جوعارى كۇن بەلسەندىلىگىنە جەر ماگنيتوسفەراسىنىڭ جالپى رەاكتسياسى بولۋى مۇمكىن. وعان سوڭعى 18 ايداعى ەڭ ۇلكەن X8.1 كلاسىنداعى جارىلىس كەزىندە 2- اقپاندا عارىشقا لاقتىرىلعان پلازما بۇلتىنىڭ شەتىنە الدىڭعى كەشتە كەلۋى سەبەپ بولدى، - دەلىنگەن زەرتحانا مالىمدەمەسىندە.

    بۇعان دەيىن، 4-اقپاندا 15 كۇن جارقىلى تىركەلگەن بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى ماگنيتتى داۋىل سوققان كۇندەر سانى سوڭعى 10 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش بولدى.

    الەم
