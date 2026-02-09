جەلىدە جالعان اككاۋنتپەن پىكىر جازاردا اباي بولىڭىز - پوليتسيا ەسكەرتۋ جاسادى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ينتەرنەتتەگى زاڭسىز ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بارىن ەسكەرتتى.
بۇگىندە الەۋمەتتىك جەلىلەر كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالدى. مۇندا ادامدار پىكىر تالاستىرىلادى، جاڭالىقتاردى تالقىلايدى. ءبىراق ينتەرنەت كەي جاعدايدا قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن قىلمىستار جاسالاتىن ورىنعا اينالىپ وتىر. قارجىلىق الاياقتىقتان باستاپ، ادامدى قارالاپ، كيبەربۋللينگ جانە جانجال تۋدىراتىن پروۆوكاتسيالار جاسايتىندار از ەمەس.
- كوپتەگەن جەلى قولدانۋشىسى «ەگەر اككاۋنت جالعان بولسا، دەرەكتەر ويدان شىعارىلسا جانە سەرۆيس شەتەلدىك بولسا، ونىڭ اۆتورىن انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس» دەپ ويلايدى. بۇل - قاتە تۇسىنىك. كەز كەلگەن پىكىر، حابارلاما نەمەسە جاريالانىم سيفرلىق ءىز قالدىرادى. تەكسەرۋ جانە تەرگەۋ بارىسىندا پوليتسيانىڭ ارنايى بولىمشەلەرى رەسمي سۇراۋلار جىبەرىپ، اككاۋنت تىركەلگەن دەرەكتەردى، سونىڭ ىشىندە تەلەفون نومىرلەرى مەن باسقا سيفرلىق يدەنتيفيكاتورلاردى الا الادى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
جەلىدەگى انونيمدىلىك - شارتتى، ال جاۋاپكەرشىلىك - ناقتى ەكەنىن ۇمىتپاۋ كەرەك. سوندىقتان ءتارتىپ ساقشىلارى قارالاۋ، قاۋىپ ءتوندىرۋ، جالعان اقپارات تاراتۋ، جانجال قوزدىرۋ جانە باسقا دا زاڭسىز ارەكەتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الماتىدا جاڭا كونستيتۋتسياعا قاتىستى فەيك تاراتقان تۇرعىن جازالانعانى حابارلانعان.